Η Φαίη Σκορδά αποκαλύπτει: «Είχα πάει στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο μου και κάναμε μηνύσεις»

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε η Φαίη Σκορδά, υπογραμμίζοντας ότι στο παρελθόν έχει πέσει θύμα απάτης και είχε απευθυνθεί στις Αρχές.

Η γνωστή παρουσιάστρια το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025), με αφορμή τον Δημήτρη Σταρόβα που έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, εξομολογήθηκε στον αέρα του «Buongiorno» τη δική της παρόμοια ιστορία. Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά υπογράμμισε ότι έκανε και κάποιες μηνύσεις.

«Η δική μου ιστορία δεν είναι τωρινή, αφορά πριν τη χρήση των AI. Είχα πάει με τον δικηγόρο μου στη ΓΑΔΑ πολλές φορές και κάναμε μηνύσεις.

Οι άνθρωποι εκεί έκαναν τρομερή δουλειά, όχι αστεία. Έγινε ολόκληρος φάκελος για να το ψάξουν κι εν τέλει μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν έχει βρεθεί τίποτα.

Από το αστυνομικό τμήμα με καλούν και μου ρωτάνε αν θέλω να συνεχίσω ή όχι. Να συνεχίσω σε τι; Αφού δεν μπορούν να τους βρούνε», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.