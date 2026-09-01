Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέστρεψε στην γενέτειρά της: Οι αναρτήσεις από την Πάτρα

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου νέου κύκλου του GNTM, παραμένει για λίγες μέρες εκτός Αθήνας.

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των διακοπών της πριν επιστρέψει δυναμικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Μάλιστα, μέσα από ανάρτησή της αποκάλυψε ότι πρόσφατα επισκέφτηκε την πόλη της, την Πάτρα.

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Παρόλο που εκτός από την επιστροφή της στο GNTM, έχει στα «σκαριά» μια μετακόμιση αλλά και τις προετοιμασίες για τον γάμο με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Καραβασάνη, αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της και στα αγπημένα της πρόσωπο.

Μέσα από μία συλλογή φωτογραφιών που δημοσίευσε την Τρίτη (01.08.2026) στο Instagram η Ηλιάνα Παπαγεωργίου καλωσόρισε τον Σεπτέμβρη.

Στα στιγμιότυπα φαίνεται η ίδια να ποζάρει δίχως ίχνος μακιγιάζ, εμφανώς λαμπερή και χαρούμενη, ενώ δεν παρέλειψε να δείξει και μερικά από τα αγαπημένα της μέρα από την Πάτρα, όπου μεγάλωσε.

«Πάτρα. Καλό μας μήνα», έγραψε στη λεζάντα τςη ανάρτησης.