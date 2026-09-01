Lifestyle

Ο Σάκης Τανιμανίδης για την επέτειο γάμου με τη Χριστίνα Μπόμπα: «Για πάντα μαζί»

«Είσαι όλος μου ο κόσμος!», του απάντησε η σύζυγός του
Σάκης Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα
Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα / NDP PHOTO
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Την 1η Σεπτεμβρίου επέλεξαν πολλά δημοφιλή ζευγάρια για να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Ανάμεσά τους ήταν και ο Σάκης Τανιμανίδης με τη Χριστίνα Μπόμπα.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στη Σίφνο, με κουμπάρους την Μαρίνα Βερνίκου και τον Μίλτο Καμπουρίδη. Ο Σάκης Τανιμανίδης την Τρίτη (01.09.2026) έκανε μια τρυφερή ανάρτηση με αφορμή την 8η επέτειο του γάμου του με τη Χριστίνα Μπόμπα.

«Έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου. Αυτό, 8 χρόνια πριν, ήταν το μόνο που δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Για πάντα μαζί», έγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης στην ανάρτησή της.

«Είσαι όλος μου ο κόσμος!», έγραψε ως σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του παρουσιαστή η Χριστίνα Μπόμπα.

Το ζευγάρι ολοκλήρωσε την ευτυχία του όταν απέκτησε τα δίδυμα κορίτσια του, την Αριάνα και τη Φιλίππα, που γεννήθηκαν στις 23 Ιουνίου 2021.

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