Ο Λάκης Γαβαλάς ευχήθηκε «καλό μήνα» με εντυπωσιακές αναρτήσεις: «Ξέρετε αν τρώμε καρπούζι τον Σεπτέμβριο;»

Με τον δικό του ευφάνταστο και ιδιαίτερο τρόπο ευχήθηκε «καλό μήνα» ο Λάκης Γαβαλάς στους followers του.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας που είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα μέσα από τα οποία καλωσόρισε τον Σεπτέμβριο. Σήμερα (01.09.2026), ο Λάκης Γαβαλάς ανέβασε αρχικά μια selfie του στην οποία πόζαρε χαμογελαστός κρατώντας ένα κομμάτι καρπούζι.

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Στις υπόλοιπες αναρτήσεις πόζαρε με τα σκυλάκια του, την Νταλίκα και το Τέξας, ενώ έβγαλε βίντεο από το κομμωτήριο, δείχνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους το νέο του look.

«Καλημέρα φίλοι μου.

Ξέρετε αν τρώμε καρπούζι ακόμη και τώρα τον Σεπτέμβριο;; Καλό μήνα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λάκης Γαβαλάς θα συμμετάσχει ως κριτής στο νέο κύκλο του GNTM, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο STAR περίπου τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη.