Η Ιουλία Καλλιμάνη τραγούδησε το «Σ’ ακολουθώ» μπροστά στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου – «Ό,τι μπορούμε κάνουμε» σχολίασε

Έναν απρόσμενο επισκέπτη είχε η Ιουλία Καλλιμάνη στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά της η Ιουλία Καλλιμάνη, ενημέρωσε το κοινό λέγοντας ότι στον χώρο βρίσκεται ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι αρχικά πίστεψε πως πρόκειται για αστείο, εξηγώντας πως, αν και δεν είναι Πρωταπριλιά αλλά Πρωτομαγιά, της φαινόταν απίθανο να βρίσκεται εκεί ο γνωστός καλλιτέχνης που έχει γράψει τη δική του ιστορία σε ένα διαφορετικό στυλ μουσικής από αυτό που ερμηνεύει η ίδια.
Η Ιουλία Καλλιμάνη, πάντως, δεν δίστασε να ερμηνεύσει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου το «Σ’ ακολουθώ» μπροστά τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
@eleftheriosgigour Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επισκέφτηκε ο Βασίλης Παπακωσταντίνου η ιστορία της Ελληνική ροκ μουσικής Την Ιουλία Καλλιμάνη Παρακολούθησα με πολύ αγάπη το πρόγραμμα της και μετά παραβρέθηκε στο καμαρίνι της και ανταλλάξαμε όμορφες κουβέντες έτσι γράφεται η ιστορία με τους σπουδαίους ανθρώπους Ευχαριστούμε κύριε Παπακωσταντίνου#vasilispapakonstadinou#iouliakallmani#vairal_video#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος – eleftheriosgigour
Όταν ολοκλήρωσε την ερμηνεία η Ιουλία Καλλιμάνη αυτοσαρκάστηκε λέγοντας από το μικρόφωνο «κάνουμε ό,τι μπορούμε».