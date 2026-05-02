Ηλίας Κόζας: Έπαιζε πολύ κόσμο στα δάχτυλα ο Αγάθωνας, δεν ήταν χαζός καθόλου

Ο Ηλίας Κόζας έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για την εμπειρία που έζησε με τους Koza Mostra στη Eurovision και για τη συνεργασία με τον Αγάθωνα.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου (02.05.2026). Ο Ηλίας Κόζας μίλησε με τρυφερά λόγια τον Αγάθωνα, που είχαν πάει μαζί στη Eurovision και δε βρίσκεται πια στη ζωή.

«Ο Αγάθωνας ήταν ένας άνθρωπος ντόμπρος, πράγμα το οποίο το εκτιμήσαμε πάρα πολύ. Ήταν άνθρωπος της παρέας και ήταν και αδελφός και φίλος και πατέρας, μαζί. Πολύ περίεργο. Ήταν όλα μαζί», εξομολογήθηκε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Εγώ είχα την ιδέα να συμμετέχει στο τραγούδι, γιατί μας είχαν προσεγγίσει τότε με τους Koza Mostra για να πάμε μόνοι μας στην Eurovision. Κάτι που, όμως, δεν το ήθελα, γιατί ζούμε στην Ελλάδα και δεν ψηνόμουν πάρα πολύ να συστηθούμε στο κοινό για πρώτη φορά μόνοι μας», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Όταν του το πρότεινα, χρειάστηκαν πέντε δευτερόλεπτα για να μου πει “και δεν πάμε;” και ήξερε πολύ καλά τα πάντα. Έπαιζε πολύ κόσμο στα δάχτυλα ο Αγάθωνας, δεν ήταν χαζός καθόλου. Όσο κι αν κάποιοι μπορεί να λένε, αφού τον ρωτούσαν ήθελε να απαντάει», συμπλήρωσε ο Ηλίας Κόζας στον Alpha.