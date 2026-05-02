Μαρίνα Ασλάνογλου: Ο έρωτας είναι για όσους τον αντέχουν, μπορεί να σε ακρωτηριάσει ψυχικά

H Mαρίνα Ασλάνογλου έχει ζήσει μεγάλους έρωτες στη ζωή της και ύστερα από δύο γάμους και δύο διαζύγια, υπογραμμίζει ότι πάντα με κάποιον τρόπο ένας άνθρωπος πληγώνεται από έναν έρωτα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα και για τον τρόπο που προσπαθεί να τον διαχειρίζεται με το πέρασμα του χρόνου μίλησε. Η Μαρίνα Ασλάνογλου έδωσε μία νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίνας Ασλάνογλου:

Ο έρωτας πληρώνεται ακριβά τελικά;

Ναι. Ο έρωτας είναι για όσους τον αντέχουν. Είναι πολύ δυνατό και όμορφο συναίσθημα. Σου δίνει ζωή, σου δίνει φτερά. Από την άλλη, όμως, μπορεί να γίνει το αντίθετο, να σε καταρρακώσει. Να σε ακρωτηριάσει ψυχικά ένας έρωτας. Ανάλογα με τον έρωτα, ανάλογα με την ηλικία.

Είναι αλλιώς να ερωτεύεσαι στα 20, στα 25, στα 30, στα 40. Έχει άλλη δομή ο έρωτας. Από ένα σημείο και μετά είσαι πιο συνειδητοποιημένος για πράγματα που θέλεις, που δεν θέλεις, που έχεις επιλέξει ότι θα δεχθείς. Έχεις τα όρια σου. Και το πόσο θα αφήσεις ανεξέλεγκτο και ελεύθερο τον εαυτό σου εξαρτάται από εσένα και από αυτόν που έχεις απέναντι σου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με φοβίζει ο έρωτας. Γιατί πάντα με έναν τρόπο πληγώνεσαι. Τώρα είμαι σε μια φάση που έχω βάλει έναν μηχανισμό αυτοπροστασίας και είμαι κλειστή σε αυτό το κομμάτι. Στο μέλλον θα δούμε.

Το βλέπεις ρεαλιστικά;

Σε αυτή την ηλικία τι να το δω, ρομαντικά; Δεν είμαι ποτέ απόλυτη – ο απόλυτος άνθρωπος είναι και κουτός. Πάντα αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζει η φάση της ζωής του κάθε ανθρώπου, οι ανάγκες, οι επιθυμίες, τα θέλω του. Μπορεί τώρα να σου λέω κάτι και ύστερα από έναν χρόνο να με δεις τελείως διαφορετική, να έχουν αλλάξει η συνθήκη μου και το σκεπτικό μου.