Μαρία Μενούνος: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 5 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της – «Μου λείπεις, σ’ αγαπώ για πάντα»

Μια δύσκολη μέρα είναι η σημερινή (02.05.2026) για την Μαρία Μενούνος, αφού σαν σήμερα μια μέρα μετά την Πρωτομαγιά, έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, η Μαρία Μενούνος, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μνημόνευσε την μητέρα της, Λίτσα, που έφυγε από τη ζωή το 2021 μετά την μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτηση της, η γνωστή Ελληνοαμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια, ανέβασε μια παλιά φωτογραφία με την μαμά της στην οποία και οι δύο χαμογελάνε στην κάμερα.

«Η μαμά μου. Η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου. Η προστάτιδά μου. Η δασκάλα μου. Πριν από πέντε χρόνια, το ταξίδι της εδώ έληξε και το μεγαλύτερο ταξίδι της ξεκίνησε εκεί πάνω.

Είμαι τόσο ευγνώμων που μου εμπιστεύτηκε να τη βοηθήσω σε αυτό το ταξίδι, καθώς έμαθα τόσα πολλά για την υγεία, τη θεραπεία, την αγάπη και τον θρήνο. Μου λείπεις, μαμά. Σ’ αγαπώ για πάντα», έγραψε στην ανάρτηση η Μαρία Μενούνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA MENOUNOS (@mariamenounos)

Η Λίτσα Μενούνος είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή καρκίνου του εγκεφάλου και παρά τη γενναία της μάχη, άφησε την τελευταία της πνοή λίγες εβδομάδες μετά το τελευταίο της χειρουργείο στο οποίο είχε υποβληθεί.

Υπενθυμίζεται πως και η παρουσιάστρια είχε χειρουργηθεί για την ίδια μορφή καρκίνου και κατάφερε να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA MENOUNOS (@mariamenounos)

«Είμαι χαρούμενη που στάθηκα στο πλευρό της μητέρας μου στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Εκείνη έκανε τόσα για μένα. Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν εκείνη. Έμαθα τόσα πολλά που με βοηθούν τώρα με τα δικά μου προβλήματα. Η μητέρα μου με βοηθάει από την άλλη μεριά, μιλάμε κάθε μέρα και βλέπω τα μηνύματα που μου δίνει κάθε μέρα. Ξέρω ότι θα είμαι καλά», είχε δηλώσει η Μαρία Μενούνος σε παλαιότερη συνέντευξή της.