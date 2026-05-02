Ηλίας Γκότσης: «Είναι αλήθεια ότι είχα κάνει μπλοκ τον Κωνσταντίνο Βασάλο»

Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Ηλίας Γκότσης και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είχε αποφασίσει πριν από μερικά χρόνια να κόψει κάθε επαφή με τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

Ο νικητής του «Survivor 2» ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπροπούλου, «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μίλησε για το μπλοκ και το unfollow στον Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Είναι αλήθεια ότι είχα κάνει μπλοκ τον Βασάλο. Το μπλοκ και το unfollow είναι κάτι αστείο, παιδικό εκείνη την περίοδο είχα μουλαρώσει τόσο πολύ επειδή ήταν μετά το Survivor και ήταν αυτό που δεν ήθελες να στο πετάει ούτε στην αρχική σου, καμία επαφή. Γι’ αυτό το είχα κάνει… Τώρα έχει φύγει αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δεν ξεχνά, δεν κρατάω κακία. Έχουμε συναντηθεί αλλά δεν έχουμε χαιρετηθεί», είπε ο Ηλίας Γκότσης.

Θεωρώ ότι δεν είμαι εμμονικός, ούτε κρατάω κακία, αλλά αν ένας άνθρωπος με χαλάσει και δεν είναι φίλος μου δεν θα κάτσω να το γεφυρώσω όλο αυτό και να τα ξαναβρώ. Οπότε ξεχνιέται, δεν τον ακολουθώ τώρα, αλλά δεν είναι μπλοκ», δήλωσε ακόμα ο Ηλίας Γκότσης.