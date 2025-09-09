Η Ιβάνκα Τραμπ με μαύρο μικροσκοπικό μπικίνι σε γιοτ στο Μαϊάμι – Παρέα με την Ζιζέλ Μπούντχεν

Η Ιβάνκα Τραμπ έκλεψε τις εντυπώσεις πάνω σε γιοτ στο Μαϊάμι, φορώντας το μαύρο μικροσκοπικό μπικίνι της, που τόνιζε το καλλίγραμμο σώμα της και τις αψεγάδιαστες αναλογίες της.

Η 43χρονη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, απολάμβανε χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές στον ήλιο, παρέα με το διάσημο μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν και τον σύντροφό της, Ζοακίν Βαλέντε, σε ένα πολυτελές σκάφος.

Με τα ξανθά μαλλιά της πιασμένα σε χαλαρή αλογοουρά και το χαμόγελό της να μαγνητίζει τα βλέμματα, η Ιβάνκα φαινόταν να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Στο βίντεο της Dailymail, φαίνεται η Ιβάνκα με μπικίνι, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Γύρω από τη μέση της είχε τυλίξει μια πετσέτα.

Στην παρέα ήταν και η κόρη της Ζιζέλ, Βιβιάν, 12 ετών, μαζί με μια φίλη της, ενώ η Ιβάνκα δεν συνοδευόταν από τον σύζυγό της καθώς ο Τζάρεντ Κούσνερ και η 13χρονη Αραμπέλα Ρόουζ ήταν στο US Open με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη.