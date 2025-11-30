Η Κάρμεν Ρουγγέρη είπε γιατί άργησε να κάνει παιδί: «Ήθελα να είμαι βέβαιη ότι θα μείνω με τον σύζυγο μου»

Η Κάρμεν Ρουγγέρη μίλησε με τρυφερότητα για την σχέση με τον αείμνηστο σύζυγο της καθώς και την όμορφη οικογένεια που δημιούργησαν μαζί.

Η καταξιωμένη ηθοποιός το απόγευμα της Κυριακής (30.11.2025) συνάντησε την Κέλλυ Βρανάκη στο πλατό της εκπομπής «Τζενερέισον ΣΚ» και άνοιξε την καρδιά της. Αρχικά, η Κάρμεν Ρουγγέρη μίλησε για το πόσο πολύ ταιριάζανε με τον άντρα της και έπειτα αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο άργησαν να αποκτήσουν παιδιά.

«Ο άνδρας μου ήταν πρωταγωνιστής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είχε μια υπέροχη φωνή. Σαν σήμερα ήταν και η γιορτή του. Ήταν ένας ταπεινός, υπέροχος καλλιτέχνης και ταιριάξαμε πάρα πολύ γιατί είχαμε ίδια ενδιαφέροντα, μιλούσαμε για τη δουλειά μας, πήγαινα στις πρόβες του», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η δημοφιλής ηθοποιός.

«Ταιριάξαμε πάρα πολύ ωραία αλλά άργησα να κάνω παιδί γιατί πιστεύω πολύ ότι πρέπει να υπάρχει και η μαμά και ο μπαμπάς μέσα στο σπίτι. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν και οι δυο, αν δηλαδή χωρίσει ένα ζευγάρι, πιστεύω ότι είναι πολύτιμοι εξίσου ο πατέρας και η μάνα. Γι’ αυτό και είναι πολύ ωραία τα παιδιά που, ακόμα και αν χωρίσουν, οι γονείς τους είναι αγαπημένοι», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Ήθελα να είμαι βέβαιη, λοιπόν, ότι θα μείνω με τον σύζυγο μου και άργησα να κάνω παιδί. Δηλαδή ήθελα να είμαι πολύ σίγουρη ότι θα μείνουμε μαζί σε όλη μας τη ζωή και μείναμε και βγήκαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της οικογένειας, δηλαδή πρώτα η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα», υπογράμμισε, η Κάρμεν Ρουγγέρη στη νέα της συνέντευξη.