Η Κατερίνα Καινούργιου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο και δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες της κόρης της

Πανέτοιμη για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της είναι η Κατερίνα Καινούργιου, που την Παρασκευή (03.04.2026) έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδάκι με τον σύντροφό του, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Πληροφορίες του hello.gr και του tlife.gr αναφέρουν ότι η παρουσιάστρια το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο ΡΕΑ, όπου γέννησε την κορούλα της. Δίπλα στην Κατερίνα Καινούργιου ήταν φυσικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η παρουσιάστρια του ALPHA δεν έφυγε από την κεντρική είσοδο του μαιευτηρίου, αλλά από το γκαράζ, προκειμένου να μπορέσει να αποφύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της στο Instagram.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου στο Instagram

Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον γιατρό μου @alexandros_tzeferakos κ στους δύο υπέροχους γιατρούς γιους του @tzeferakos και @arisjeff_ που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού. Με στήριξη, εμπιστοσύνη και ανθρωπιά, με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων.

Ευχαριστώ τη μαία μου @tzwrtzia_xypo που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή του τοκετού. Με ηρεμία, δύναμη και φροντίδα, μου κράτησε το χέρι και μου έδωσε κουράγιο στις πιο έντονες στιγμές… Εδώ στο @rea_maternity ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μου. Ένας χώρος γεμάτος φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε στιγμή…

p.s Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό…

@pankouts Σ’ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ», έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.

View this post on Instagram A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βρέθηκε στο μαγαζί Forte που διατηρεί στο Κολωνάκι, το οποίο έκλεισε 5 χρόνια λειτουργίας. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας διοργάνωσε ένα πάρτι εκεί, με τον Ηλία Βρεττό να ξεσηκώνει τον κόσμο με τις επιτυχίες του.