O Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πάρτι στο μαγαζί του στο Κολωνάκι για τα 5 χρόνια λειτουργίας

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής την Παρασκευή (03.04.2026) και η έλευση του μωρού του έχει αλλάξει όλη τους τη ζωή.

Όπως αποκαλύπτεται τις τελευταίες ημέρες, η παρουσιάστρια του ALPHA που βρίσκεται ακόμα στο μαιευτήριο είναι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη, ενώ ο αγαπημένος της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) αναγκάστηκε να μείνει για λίγο μακριά από τη Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βρέθηκε στο μαγαζί Forte που διατηρεί στο Κολωνάκι, το οποίο έκλεισε 5 χρόνια λειτουργίας. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας διοργάνωσε ένα επικό πάρτι εκεί, με τον Ηλία Βρεττό να ξεσηκώνει τον κόσμο με τις μεγάλες επιτυχίες του. Εν τω μεταξύ στο πάρτι βρέθηκαν και άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, όπως ο Κώστας Τσουρός και ο Πάνος Κατσαρίδης.

«Έλα ρε πατέρα Παναγιώτη», έγραψε στην πόζα που μοιράστηκε στο Instagram ο Κώστας Τσουρός και αναδημοσίευσε και ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αναδημοσίευσε στο Instagram πολλά βίντεο από τη βραδιά, ενώ οι φίλοι του έγραφαν στις αναρτήσεις του και για την έλευση της μικρής Ξένιας.