Η Κέιτ Μος στο Παρίσι με σέξι δερμάτινη φούστα και μαύρο lingerie

Στο Παρίσι, για το ανδρικό σόου του Yves Saint Laurent, βρέθηκε η Κέιτ Μος, τραβώντας τα βλέμματα και ποζάροντας στους φωτογράφους, πριν μπει στην αίθουσα.

Η 52χρονη Μος – το διάσημο supermodel που μεσουρανούσε στις πασαρέλες – εμφανίστηκε χαμογελαστή και με άνεση μπροστά στο φακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φορώντας μαύρη δερμάτινη ψηλόμεση φούστα με μεγάλο σκίσιμο, μαύρο lingerie και γούνινο παλτό έδειχνε υπέροχη. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνα πέδιλα και κόκκινο κραγιόν, ενώ στον φακό έδειξε άνετη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη i-D (@i_d)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα το διάσημο supermodel γιόρτασε τα 52 της χρόνια. Και ύστερα από χρόνια καταχρήσεων, η Κέιτ Μος έχει πλέον υιοθετήσει ένα προσεκτικά μελετημένο πρόγραμμα υγείας και ευεξίας.

Κατά καιρούς, έχει αποκαλύψει πώς καταφέρνει να διατηρεί την εντυπωσιακά νεανική της εικόνα καθώς και τα μικρά μυστικά και τις συνήθειες που ακολουθεί.

Όπως έχει δηλώσει στο Net-A-Porter: «Φροντίζω να πίνω πολύ νερό κατά τη διάρκεια της πτήσης και να τρώω μόνο ελαφριά γεύματα.