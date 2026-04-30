Φειδίας Παναγιώτου: Παντρεύτηκε ο Κύπριος ευρωβουλευτής και youtuber την αγαπημένη του Στυλιάνα Αβερκίου

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε εκκλησία με 800 καλεσμένους
To ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στην Κύπρο

Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, γράφοντας το καλύτερο happy end στον δεσμό τους. Η ομορφότερη ημέρα της ζωής τους ήταν η Πέμπτη (30.04.2026), καθώς παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. 

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και youtuber επέλεξε να φορέσει ένα κομψό κοστούμι μαύρου χρώματος με ουρά, που παρέπεμπει σε μεσαιωνικό στιλ, ενώ η όμορφη νύφη επέλεξε ένα ρομαντικό νυφικό και πέπλο με δαντέλα. Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου έκαναν ανοιχτό γάμο.

Οι καλεσμένοι του ζευγαριού ήταν περίπου 800, σύμφωνα με το tlife.gr, ενώ την προηγούμενη ημέρα, ο ευρωβουλευτής και η πρώην παίκτρια του Big Brother, έκαναν give away 50 προσκλητήρια του γάμου τους.

Η φωτογραφία με τις βέρες τους που δημοσίευσε η Στυλιάνα Αβερκίου

Επίσης, οι φίλοι του ζευγαριού έχουν δημοσιεύσει στα social media πολλά βίντεο από τη στιγμή που το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία.

Ο Φειδίας Παναγιώτου φτάνει στην εκκλησία

Παράλληλα, ο Φειδίας Παναγιώτου τήρησε το παραδοσιακό έθιμο των αλλαμάτων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, προσθέτοντας έναν ιδιαίτερο εορταστικό τόνο πριν από την τελετή.

 
 
 
 
 
Μερικές μέρες νωρίτερα, το ζευγάρι, με βίντεο στα social media είχε καλέσει αυτούς που θα στείλουν αίτηση να αναφέρουν τους λόγους που θέλουν να πάνε στον γάμο τους, κι αυτοί θα αποφάσιζαν ποιοι είναι οι 50 τυχεροί που θα έπαιρναν το πολυπόθητο προσκλητήριο.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
121
68
64
53
