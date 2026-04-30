Δανάη Μπάρκα: Το μήνυμα στο Instaram μετά την επιβεβαίωση του γάμου της – «Σας στέλνω την αγάπη μου»

Η Δανάη Μπάρκα είναι στην καλύτερη φάση της ζωής της, καθώς σκοπεύει σύντομα να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια επιβεβαίωσε την χαρμόσυνη είδηση με τον δικό της τρόπο, λίγες ημέρες μετά τα ρεπορτάζ που έλεγαν ότι «η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται μέσα στο καλοκαίρι».

Μάλιστα, έχει γίνει γνωστό ότι ο γάμος θα γίνει στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

«Πόσα ωραία μηνύματα έχω διαβάσει. Σας ευχαριστώ και σας στέλνω την αγάπη μου. Να χαμογελάτε και μη μένετε στην αρνητίλα… Γύρω μας υπάρχει μπόλικη θετική ενέργεια», έγραψε στο story που ανέβασε η Δανάη Μπάρκα.

«Στις 13 Ιουνίου παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα τον σύντροφό της! Ο γάμος θα γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχουν οικογενειακώς», είχε αναφέρει αρχικά η Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή «Τo πρωινό».

Επίσης η δημοσιογράφος είχε αναφέρει ότι στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θα δώσουν το «παρών» η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Νίκος Κοκλώνης και άλλοι καλλιτέχνες, φίλοι της μέλλουσας νύφης και της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου.