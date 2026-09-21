Η Κέιτ Μπλάνσετ λέει στο κοινό της θεατρικής παράστασης να βάλουν στην άκρη τα κινητά τους

Έκκληση από την Κέιτ Μπλάνσετ στους θεατές της θεατρικής παράστασης στο Λονδίνο στην οποία πρωταγωνιστεί, ζητώντας τους να μην βιντεοσκοπούν με το κινητό τους.

«Βάλτε στην άκρη τα κινητά σας» είπε η Κέιτ Μπλάνσετ από τη σκηνή Lyttelton του National Theatre στο Λονδίνο αμέσως μετά την υπόκλιση στην παράσταση «Electra/Persona

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σας άρεσε; Τότε παρακαλώ, βάλτε στην άκρη το κινητό σας» είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός φορώντας ακόμη τα ρούχα της παράστασης στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη Νίνα Χος.

Σύμφωνα με το Deadline, η νέα παραγωγή σε κείμενο και σκηνοθεσία του Μπένεντικτ Άντριους συνδυάζει την αριστουργηματική «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με το κινηματογραφικό «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν.

Electra / Persona curtain call 18/09 – with Cate giving a speech at the end 🫢🫣 pic.twitter.com/xmOzLimo44 — Carolist (@freakingdorkok) September 18, 2026

Και πρόσθεσε πως «υπάρχουν ελάχιστα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη όπου μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και να ζούμε τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να βιντεοσκοπείτε την υπόκλιση στο τέλος και κατά κάποιον τρόπο είναι κολακευτικό.

Όμως, για όσους καταγράφουν την παράσταση, σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί χαλάει την εμπειρία για την επόμενη ομάδα των θεατών που θα έρθουν και θα είναι παρόντες μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ».