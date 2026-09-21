Συντετριμμένοι Μπρούκλιν Μπέκαμ και Πάρις Χίλτον αποχαιρετούν τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ που πέθανε μόλις στα 27 του – «Ήσουν ο πιο καλός»

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν και το μήνυμα της Πάρις Χίλτον. Λίγες μόλις ώρες πριν γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του, είχε σχολιάσει την τελευταία ανάρτηση του Πρίσλεϊ στο Instagram, στην οποία εκείνος πόζαρε φορώντας ρούχα της εταιρείας Vuori. «Σε αγαπώ, αδερφέ», έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμά της με emoji καρδιάς.

Ο Μπρούκλιν μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον Πρίσλεϊ, γράφοντας: «Είμαι συντετριμμένος. Πρίσλεϊ, ήσουν ο πιο καλός άνθρωπος και θα μας λείψεις τόσο πολύ. Σε αγαπάμε».

Την Κυριακή (20.09.2026) έγινε γνωστό ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος του μοντέλου Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντι Γκέρμπερ, έφυγε από τη ζωή σε κέντρο αποκατάστασης, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, τις κρίσεις πανικού και τη χρήση ουσιών. Τα social media γέμισαν με μηνύματα φίλων και ανθρώπων από τον χώρο της showbiz, ανάμεσά τους ο 27χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ και η 45χρονη Πάρις Χίλτον.

Συγκλονισμένο είναι το Χόλιγουντ με τον θάνατο του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιου της Σίντι Κρόφορντ. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Πάρις Χίλτον ήταν μεταξύ των φίλων του που έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια.

Στη συνέχεια, η Πάρις Χίλτον δημοσίευσε Instagram Story με κοινή τους φωτογραφία και ένα μακροσκελές μήνυμα αποχαιρετισμού. «Είμαι εντελώς συντετριμμένη. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι πραγματικό…», έγραψε.

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«Πρίσλεϊ, ήσουν μια τόσο όμορφη ψυχή. Τόσο γλυκός, ευαίσθητος, καλός και αυθεντικός. Νοιαζόμουν τόσο πολύ για σένα και θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», πρόσθεσε.

«Είχες τόσο ευγενική καρδιά και κάτι πραγματικά ξεχωριστό που μπορούσε να αισθανθεί όποιος ήταν αρκετά τυχερός ώστε να σε γνωρίσει», συνέχισε.

Paris Hilton Pays Tribute to ‘Beautiful Soul’ Presley Gerber After His Death at Age 27 https://t.co/Fok8hhZALW — People (@people) September 21, 2026

«Ελπίζω να ήξερες πόσο βαθιά αγαπητός ήσουν και πόσοι άνθρωποι νοιάζονταν για σένα. Η καρδιά μου είναι με ολόκληρη την οικογένειά σου σε αυτή την ασύλληπτα δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου. Σε αγαπώ για πάντα. Θα μας λείψεις βαθιά», κατέληξε.

«Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά» – Η ανάρτηση για την απεξάρτηση πριν από τον θάνατό του

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από μία ακόμη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον εθισμό.

Στην ανάρτηση του Μαρτίου, ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ εμφανιζόταν λίγο πριν υποβληθεί σε θεραπεία με ιμπογκαΐνη και έγραφε ότι ήταν «απολύτως τρομοκρατημένος».

Ο Γκέρμπερ περιέγραφε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να αφήσει τον έλεγχο και να εμπιστευτεί τη διαδικασία. Έγραφε ότι ήξερε γιατί βρισκόταν εκεί, ότι αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει όσα μέχρι τότε απέφευγε και ότι, κάπου μέσα σε αυτή την εμπειρία, άρχισε να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό του. Στο τέλος της ανάρτησης πρόσθετε: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να επιστρέψω».

Η ιμπογκαΐνη είναι ψυχοδραστικό αλκαλοειδές που προέρχεται από τη ρίζα του αφρικανικού θάμνου Tabernanthe iboga. Έχει προσελκύσει ερευνητικό ενδιαφέρον για πιθανή χρήση στην αντιμετώπιση εξαρτήσεων και άλλων καταστάσεων, όμως τα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα.

Στις ΗΠΑ δεν αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία και έχει ταξινομηθεί ως ουσία Schedule I. Η χρήση της συνδέεται επίσης με σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα για την καρδιακή λειτουργία.

Η θεραπεία που περιέγραψε ο Γκέρμπερ είχε πραγματοποιηθεί μήνες πριν από τον θάνατό του. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου του και δεν υπάρχει δημόσιο στοιχείο που να συνδέει τη θεραπεία με ιμπογκαΐνη με τον θάνατό του.

Στα σχόλια της ανάρτησης του Μαρτίου, η οικογένειά του τον είχε στηρίξει δημόσια. Η Σίντι Κρόφορντ του έγραψε ότι ήταν «πολεμιστής» και ότι ήταν περήφανη για εκείνον, ενώ η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ, του έγραψε επίσης πόσο περήφανη ήταν για τον αδελφό της.

Η Κάια είχε μιλήσει τον Αύγουστο για τη μακρόχρονη μάχη του Πρίσλεϊ με τον εθισμό και για το αποτύπωμά της σε ολόκληρη την οικογένεια. Είπε ότι είχε μάθει να βλέπει τον εαυτό της ως «το εύκολο παιδί» και απέφευγε να ζητά βοήθεια, επειδή αισθανόταν ότι θα ήταν υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά στην οικογένεια που τη χρειάζονταν. Παράλληλα, είχε περιγράψει ως ανακουφιστική την απόφαση του αδελφού της να μιλά τόσο ανοιχτά για τη ζωή του, σε αντίθεση με την ιδιωτικότητα που χαρακτήριζε για χρόνια την οικογένεια.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με την Κάια Γκέρμπερ, τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντι Γκέρμπερ τον Μάιο του 2026 / Photo by Gilbert Flores / WWD via Getty Images

Τα τελευταία χρόνια ο Γκέρμπερ είχε επιλέξει να μιλά δημόσια για τον εθισμό, την κατάθλιψη και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία. Στο Instagram είχε ξεκινήσει τη σειρά βίντεο «Mental Health Mondays», ενώ σε συνέντευξή του το 2023 είχε εξηγήσει ότι ήθελε η δική του εμπειρία να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να αποφύγουν ορισμένα από τα λάθη που είχε κάνει ο ίδιος.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 27 ετών. Εκπρόσωπος της Σίντι Κρόφορντ, του πατέρα του και της Κάια Γκέρμπερ δήλωσε ότι η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της «σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή».