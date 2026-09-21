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Σάλος με την Μάιλι Σάιρους: Η Αμάντα Ληρ την κατηγορεί για λογοκλοπή – «Το Red Lights είναι αντιγραφή του τραγουδιού μου The Sphinx»

«Είναι η ίδια μελωδία, ο ίδιος ρυθμός. Φυσικά άλλαξε τους στίχους» υποστηρίζει η βασίλισσα της ντίσκο
Miley Cyrus
Miley Cyrus / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
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Η θρυλική σταρ της ντίσκο Αμάντα Ληρ κατηγορεί τη Μάιλι Σάιρους για λογοκλοπή, υποστηρίζοντας ότι το νέο τραγούδι της «Redlights» παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με το «The Sphinx», που κυκλοφόρησε το 1978 μέσα από το άλμπουμ Never Trust a Pretty Face. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, οι θαυμαστές της ήταν εκείνοι που πρώτοι εντόπισαν τις ομοιότητες και την ενημέρωσαν.

Η 87χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια Αμάντα Ληρ και βασίλισσα της ντίσκο μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι απευθύνθηκε ήδη στον παραγωγό και τη δισκογραφική της εταιρεία, οι οποίοι, όπως λέει, εξέτασαν τα δύο τραγούδια – το δικό της και αυτό της Μάιλι Σάιρους – και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «πλήρη λογοκλοπή».

«Επικοινώνησα με τον παραγωγό μου και τη δισκογραφική μου εταιρεία και όλοι λένε ότι πρόκειται για πλήρη λογοκλοπή. Ανέλυσαν κάθε στίχο και κάθε σημείο των δύο τραγουδιών με το ChatGPT και είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνει σήμερα η τεχνολογία», δήλωσε η Αμάντα Ληρ στη Le Parisien.

Όπως υποστηρίζει, οι ομοιότητες δεν περιορίζονται στους στίχους. «Είναι η ίδια μελωδία, ο ίδιος ρυθμός. Φυσικά άλλαξε τους στίχους, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι είναι πολύ εμπνευσμένο από το δικό μου τραγούδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ληρ, έκανε και μια σαρκαστική ανάρτηση στο Instagram γράφοντας: «Σε ευχαριστώ Μάιλι που αντέγραψες το τραγούδι μου “The Sphinx”, κολακεύομαι».

«Οι θαυμαστές μου μού το είπαν»

Η ίδια αποκάλυψε ότι ήταν οι θαυμαστές της εκείνοι που πρώτοι εντόπισαν τις ομοιότητες και την ενημέρωσαν.
«Μου είπαν: “Αμάντα, πρέπει οπωσδήποτε να το ακούσετε, είναι ντροπή”», εξήγησε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι φανς μπορεί να είναι κάποιες φορές υπερβολικοί στις αντιδράσεις τους.

«Ή θα βρούμε λύση ή θα πάμε στα δικαστήρια»

Η Αμάντα Ληρ, πάντως, δεν φαίνεται διατεθειμένη να αφήσει το θέμα να περάσει.

Όπως αποκάλυψε, η Universal, η οποία κατέχει τα δικαιώματα του The Sphinx, αναμένεται να επικοινωνήσει με τη δισκογραφική εταιρεία της Μάιλι Σάιρους προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις και να διαπιστώσει πώς προτίθεται να κινηθεί η άλλη πλευρά.

«Ή θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία ή θα υπάρξει δικαστική διαμάχη, η οποία μπορεί να διαρκέσει πολύ, με τον αμερικανικό τρόπο», δήλωσε.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια τρίτη επιλογή: να αναγνωριστεί επίσημα η Αμάντα Ληρ ως πηγή έμπνευσης του τραγουδιού.

«Μπορούν απλώς να μου ζητήσουν να μου το πιστώσουν, να πουν ότι το τραγούδι εμπνεύστηκε από την Αμάντα Ληρ», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προτιμούσε μια εξωδικαστική λύση.

«Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι»

Για την Αμάντα Ληρ, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα ενός τραγουδιού. Το «The Sphinx» έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια.

«Αυτό που με αγγίζει περισσότερο είναι ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που μου μοιάζει πολύ. Γι’ αυτό με ενοχλεί λίγο που μου το “κλέβουν”», εξομολογήθηκε.

«Θα προτιμούσα να μου έλεγαν: “Μου αρέσει πολύ το τραγούδι σας”. Αλλά να μου το πάρουν έτσι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου», πρόσθεσε.

Παρά την καταγγελία της, η Γαλλίδα σταρ δεν κρύβει ότι εκτιμά τη μουσική της Μάιλι Σάιρους την οποία μάλιστα θεωρεί θαυμάστριά της. Όπως αποκάλυψε, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει συμπεριλάβει στο παρελθόν τραγούδι της Αμάντα Ληρ στη λίστα της στο Spotify.

Ντόλι Πάρτον και Μάιλι Σάιρους ερμηνεύουν το "Jolene"
Ντόλι Πάρτον και Μάιλι Σάιρους ερμηνεύουν το “Jolene” / REUTERS/Mike Blake/File Photo

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, η Μάιλι Σάιρους είχε εξεταστεί κάποια στιγμή και ως πιθανή επιλογή για να την υποδυθεί σε βιογραφική ταινία.

Μέχρι στιγμής, η Μάιλι Σάιρους δεν έχει κάνει κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με τις κατηγορίες της Αμάντα Ληρ.

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