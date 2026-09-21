Σία Κοσιώνη: «Δεν έφυγα με πικρία από τον ΣΚΑΪ, δεν θεωρώ ότι έχω υποβαθμιστεί που από anchorwoman είμαι σχολιάστρια»

Ποδαρικό στην πρεμιέρα του «Πρωινού» έκανε η Σία Κοσιώνη, η οποία βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα, κάνοντας την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση για φέτος. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία, τη σχέση της με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον ρόλο της ως μητέρα, ενώ αναφέρθηκε και στη μετακίνησή της από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 μετά από 20 χρόνια.

Η συζήτηση του Γιώργου Λιάγκα με τη Σία Κοσιώνη ξεκίνησε από την εικόνα που σχηματίζουν οι άνθρωποι για εκείνη μέσα από την τηλεόραση. «Η εξωτερική εμφάνιση είναι διαβατήριο. Η ομορφιά όμως βρίσκεται μέσα. Έχω δει πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν τα τέλεια χαρακτηριστικά αλλά να εκπέμπουν μια απίστευτη γοητεία», ανέφερε η δημοσιογράφος.

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«Ο κόσμος που με γνωρίζει από κοντά εκπλήσσεται. Μου λένε ότι είμαι πολύ γλυκιά. Αν θέλω να είμαι ψαρωτική, όμως, είμαι».

Η σχέση της με τον Κώστα Μπακογιάννη

Η Σία Κοσιώνη μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους και για το πώς έχει εξελιχθεί μέσα στα 13 χρόνια που είναι μαζί. «Με τον Κώστα δεν είμαι ψαρωτική, είναι ο άνθρωπός μου. Είμαστε με τον Κώστα 13 χρόνια μαζί. Υπάρχει βαθιά αγάπη και σεβασμός. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε ακόμα ερωτευμένοι. Το φούντωμα της αρχής κατασταλάζει, αλλά υπάρχει βαθιά αγάπη, αλληλοσεβασμός, απόλυτη συναισθηματική ταύτιση».

«Θαυμάζω την εσωτερική δύναμή του. Είναι απίστευτη και πολλές φορές με κάνει να αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω εκείνος τι θαυμάζει σε εμένα. Νομίζω ότι βλέπει έναν άνθρωπο ρομαντικό, που παλεύει πολύ γι’ αυτό που βλέπει σωστό και άδικο, βλέπει μια καλή μητέρα και έναν άνθρωπο που κυνηγάει πάντα το σωστό».

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τον γιο τους, παραδεχόμενη πως εκείνη είναι η πιο αυστηρή από τους δύο γονείς. «Είμαι αυστηρή ως μητέρα. Ο Κώστας εξισορροπεί τα πράγματα. Είμαι πολύ κοντά στο παιδί, ξέρω κάθε δευτερόλεπτο πού είναι και τι κάνει. Προσπαθώ να βάλω μέσα στην καρδιά και στο μυαλό του πράγματα. Προσπαθώ να τον γεμίζω με όμορφα πράγματα, με εμπειρίες, για να δημιουργήσω έναν άνθρωπο ελεύθερο

Η Σία Κοσιώνη μίλησε και για τη σχέση που έχει δημιουργήσει με τα παιδιά του Κώστα Μπακογιάννη. «Με τον Κώστα όλα ήρθαν φυσικά και όμορφα. Όταν αποφασίσαμε να είμαστε μαζί, ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει παιδιά. Με τα παιδιά του είμαστε τρομερά αγαπημένοι. Είμαι σαν δεύτερη μαμά τους. Με τον ίδιο τρόπο θα μαλώσω και το παιδί μου και τα δικά του και το ίδιο θα αγκαλιάσω το παιδί μου αλλά και τα παιδιά του».

Η αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ και η νέα «σελίδα» στον ΑΝΤ1

Για την αποχώρηση της από τον ΣΚΑΙ και για τη νέα επαγγελματική σελίδα που θέλησε να ακολουθήσει η Σία Κοσιώνη ξεκαθάρισε πως δεν έφυγε με πικρία από τον σταθμό ούτε θεωρεί τη νέα της θέση υποβάθμιση. Πλέον βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έχοντας ρόλο σχολιάστριας.

«Δεν έφυγα με πικρία από τον ΣΚΑΪ. Καθόλου δεν θεωρώ ότι έχω υποβαθμιστεί που από anchorwoman είμαι σχολιάστρια. Ο Θοδωρής Κυριακού με έχει εμπιστευτεί και μου έχει δώσει μεγάλη ελευθερία. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Κάνει αυτή τη δουλειά σπουδαία όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ γενναιόδωρος απέναντί μου. Νιώθω πάρα πολύ καλά, είναι μια μεγάλη αλλαγή για εμένα. Αλλά το απολαμβάνω και κάπως σπάω τα δεσμά της anchorwoman που δεν της επιτρέπεται να πει και πολλά. Ίσως ξενίζει κάποιους και λένε “α, η Σία τα χώνει στον έναν και στον άλλον”».

Για τη Λένα Φλυτζάνη, η οποία τη διαδέχθηκε, η Σία Κοσιώνη κράτησε ιδιαίτερα θετική στάση: «Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τη διάδοχό μου, Λένα Φλυτζάνη. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος. Πιστεύω ότι θα δουλέψει πολύ και θα τα καταφέρει».

Η πολιτική κριτική

Τέλος, η Σία Κοσιώνη ρωτήθηκε για ένα ζήτημα που την έχει ακολουθήσει αρκετές φορές στη δημόσια συζήτηση: κατά πόσο η προσωπική της σχέση με τον Κώστα Μπακογιάννη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί δημοσιογραφική κριτική στην κυβέρνηση και γενικότερα στην πολιτική επικαιρότητα.

Η ίδια ήταν κατηγορηματική ως προς την επαγγελματική της ανεξαρτησία: «Επαγγελματικά έχω αποδείξει ότι είμαι ανεξάρτητη. Ο κόσμος που με παρακολουθεί μπορεί να το κρίνει. Έχουν δει πώς στέκομαι απέναντι στις καταστάσεις και στα πράγματα. Εγώ εκκινώ από το συμφέρον του πολίτη. Αν χρειαστεί να φιλτράρω τις σκέψεις μου, θα πω “γεια σας”».