Η Μέγκαν Μαρκλ αποκηρύσσει το επίθετό της: «Πλέον είμαι “Σάσεξ”»

Το επίθετό της φαίνεται πως εγκαταλείπει οριστικά η Μέγκαν Μαρκλ, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, και υιοθετεί πλήρως το επίθετο «Σάσεξ», για να έχει το ίδιο επίθετο με τα παιδιά της.

Μάλιστα, δεν δίστασε να διορθώσει την ηθοποιό Μίντι Κέιλινγκ όταν η ίδια την αποκάλεσε Μέγκαν Μαρκλ. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο επεισόδιο της νέας της εκπομπής της στο Netflix, «With Love, Meghan», η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι αποκάλυψε ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί το «Μαρκλ» και προτιμά το «Σάσεξ» για να έχει το ίδιο επίθετο με τα παιδιά της.

Η 43χρονη Μέγκαν, η οποία έχει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, τον 5χρονο Άρτσι και την 3χρονη Λίλιμπετ, έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με την ηθοποιό, σεναριογράφο και παραγωγό Μίντι Κέιλινγκ.

Η Κέιλινγκ είπε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι δεν θα πίστευαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ έτρωγε στο Jack in the Box».

Η Μέγκαν Μαρκλ έσπευσε να την διορθώσει λέγοντας: «Είναι τόσο αστείο που συνεχίζεις να λες “Μέγκαν Μαρκλ”. Ξέρεις ότι τώρα είμαι “Σάσεξ”».

Η ίδια σημείωσε στην ίδια εκπομπή: «Όταν αποκτάς παιδιά, λες: “Όχι, εγώ θα μοιράζομαι το όνομά μου με τα παιδιά μου”». «Δεν ήξερα πόσο σημαντικό θα ήταν αυτό για μένα, αλλά σημαίνει τόσα πολλά να λες: “Αυτό είναι το οικογενειακό μας όνομα, το μικρό μας οικογενειακό όνομα”».

Σημειώνεται πως η Μέγκαν έλαβε τον τίτλο Δούκισσα του Σάσεξ όταν το 2018 παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι.

