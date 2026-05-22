Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

«Οδύσσεια»: Κάτω από 3 ώρες η διάρκεια της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Αυτή θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν
Οδύσσεια
Στιγμιότυπο από το τρέιλερ της ταινίας Οδύσσεια
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» να πλησιάζει, η ανυπομονησία και το ενδιαφέρον του κοινού και των κριτικών για το νέο πιθανό αριστούργημα του Κρίστοφερ Νόλαν κορυφώνεται.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης υποσχέθηκε μια πιστή μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου, ανακοίνωσε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι η διάρκεια της «Οδύσσειας» θα είναι κάτω από τις τρεις ώρες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της αμερικανικής αλυσίδας κινηματογράφων AMC, η διάρκεια της «Οδύσσειας» θα είναι 2 ώρες και 52 λεπτά, χρόνος που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικός για τους περισσότερους.

Ο Νόλαν έχει αγγίξει το όριο των τριών ωρών μόνο μία φορά στην καριέρα του με το «Oppenheimer» να διαρκεί ακριβώς 3 ώρες.

Έτσι, η «Οδύσσεια» θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία του, αφήνοντας πίσω το «Interstellar» (2 ώρες και 49 λεπτά), το «The Dark Knight Rises» (2 ώρες 44 λεπτά), το «The Dark Knight» (2 ώρες 32 λεπτά) και το «Tenet» (2 ώρες 30 λεπτά).

Με έναν προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX έχοντας ως διευθυντή φωτογραφίας τον μόνιμο συνεργάτη του Νόλαν, Χόιτε βαν Χόιτεμα (Hoyte van Hoytema), σύμφωνα με το World of Reel. Η «Οδύσσεια» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
273
160
159
128
113
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Το φαντασμαγορικό πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του – Ποιοι celebrities έδωσαν το παρών
Η εγκυμονούσα σύζυγος του τραγουδιστή δεν θα μπορούσε να λείψει από το πλευρό του, ενώ λίγο αργότερα στο πάρτι κατέφτασε και η εντυπωσιακή μητέρα της, Μιράντα Πατέρα
αργυρός
Newsit logo
Newsit logo