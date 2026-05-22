Η Λουπίτα Νιόγκο απαντά στα αρνητικά σχόλια επειδή παίζει την Ωραία Ελένη στην «Οδύσσεια» του Νόλαν: «Τιμή μου»

Η Λουπίτα Νιόνγκο απάντησε στην κριτική που δέχθηκε επειδή επιλέχθηκε να υποδυθεί την Ελένη της Τροίας στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Δεν μπορείς να παίξεις την ομορφιά», λέει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της να υποδυθεί την «Ωραία Ελένη» στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια». Η ηθοποιός έχει διπλό ρόλο στην ταινία αφού πέρα από την Ωραία Ελένη – η οποία αποτέλεσε την αφορμή του Τρωικού Πολέμου – θα ενσαρκώσει και την αδελφή της Κλυταιμνήστρα, τη γυναίκα που εκδικήθηκε με θάνατο τον σύζυγό της και αδελφό του Μενέλαου, Αγαμέμνονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου και έχει ήδη προκαλέσει τεράστια προσμονή. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Μία Γκοθ.

Μέρος της κριτικής προήλθε και από τον Έλον Μασκ, ο οποίος είχε σχολιάσει αρνητικά το κάστινγκ. Μιλώντας στο Elle, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν αντιμετωπίζει τον ρόλο μέσα από την εξωτερική εμφάνιση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς να υποδυθείς την ομορφιά». Η Νιόνγκο εξήγησε πως εκείνο που την ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ουσία του χαρακτήρα και όχι η εικόνα του. «Θέλω να ξέρω ποιος είναι ένας χαρακτήρας. Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση;», ανέφερε, σημειώνοντας πως η «Οδύσσεια» είναι ένα έργο που έχει μελετηθεί και ερμηνευθεί αμέτρητες φορές. Παράλληλα, τόνισε ότι η δική της προσέγγιση βασίστηκε κυρίως στο σενάριο του Νόλαν, τονίζοντας πως «η έρευνα ξεκινά από τις σελίδες που σου δίνονται».

Η ηθοποιός υπενθύμισε ακόμη ότι το έπος του Ομήρου αποτελεί μυθολογική αφήγηση και όχι ιστορική καταγραφή. Όπως είπε, στηρίζει πλήρως την πρόθεση του Νόλαν και τη δική του εκδοχή της ιστορίας, προσθέτοντας ότι το καστ «αντιπροσωπεύει τον κόσμο». Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να αναλώσει τον χρόνο της υπερασπιζόμενη την επιλογή της, καθώς, όπως είπε, «η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κριτική και η επιλογή για τον ρόλο

Οι αντιδράσεις είχαν ξεκινήσει μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων πληροφοριών για το καστ της ταινίας της Universal. Ο Έλον Μασκ είχε γράψει στο X ότι «ο Κρις Νόλαν έχασε την ακεραιότητά του», ενώ αργότερα συμφώνησε με σχόλια που συνέδεαν την επιλογή με πολιτικές περί διαφορετικότητας στα βραβεία.

Πέρα από την Λουπίτα Νιόνγκο ο Έλον Μασκ αντέδρασε και για τον Έλιοτ Πέιτζ, τρανς ηθοποιό και υποστηρικτή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό», έγραψε αρχικά ο Έλον Μασκ με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που έχει ασκήσει στον σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν.

Λίγη ώρα μετά κατηγόρησε τον Κρίστοφερ Νόλαν πως «προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες».

Στον αντίποδα, ο Άλεκ Μπάλντουιν υπερασπίστηκε τη Νιόνγκο, γράφοντας πως «είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο», ενώ και ο Τζίμι Κίμελ επέκρινε τον Μασκ. Ο Νόλαν, από την πλευρά του, στάθηκε απόλυτα πίσω από την απόφασή του, λέγοντας πως η δύναμη και η ψυχραιμία ήταν καθοριστικά στοιχεία για την Ελένη και ότι η Νιόνγκο τα αποδίδει με εντυπωσιακή φυσικότητα.

Η Νιόνγκο είπε ότι όταν οι εκπρόσωποί της την ενημέρωσαν πως ο Νόλαν ήθελε να τη δει για έναν ρόλο, πήγε στη συνάντηση χωρίς να γνωρίζει πολλά. Διάβασε το σενάριο σε μία ανάγνωση και, όπως είπε, είχε ήδη αποφασίσει να πει «ναι» πριν ακόμη μάθει ποιον ρόλο θα αναλάβει.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε καλά την «Οδύσσεια» πριν από την ταινία. Έτσι ξεκίνησε ένα γρήγορο προσωπικό μάθημα ελληνικής μυθολογίας: διάβασε την «Οδύσσεια» και άκουσε την «Ιλιάδα» σε audiobook, με αφηγήτρια την Όντρα ΜακΝτόναλντ, την οποία χαρακτήρισε ως το καλύτερο audiobook που έχει ακούσει ποτέ.

Για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, η Νιόνγκο είπε ότι ένιωσε βαθιά τιμή.

Ο Νόλαν, από την πλευρά του, είπε στο Elle ότι η Νιόνγκο ήταν εξαρχής η επιλογή του για την Ελένη. Για τον σκηνοθέτη, ο ρόλος απαιτούσε όχι μόνο ομορφιά, αλλά δύναμη, αυτοκυριαρχία και βάθος. Όπως σημείωσε, η Νιόνγκο έχει την ικανότητα να κάνει την ένταση και τη συναισθηματική πολυπλοκότητα ενός χαρακτήρα να μοιάζουν αβίαστες.