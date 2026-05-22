Χαμός στο Καλλιμάρμαρο με την εμφάνιση του διάσημου TikToker Marlon Garcia

Χαμό έκανε στο Καλλιμάρμαρο, η εμφάνιση του διάσημου TikToker Marlon Garcia. O Marlon δεν κράτησε κρυφό το πού βρίσκεται και έτσι οι θαυμαστές του στην Ελλάδα τον βρήκαν!

Σε λίγα λεπτά, στο Καλλιμάρμαρο επικράτησε μια μικρή φρενίτιδα, με δεκάδες ακόλουθους και θαυμαστές του TikToker να συγκεντρώνονται στο σημείο για να τον δουν από κοντά και να εξασφαλίσουν μια φωτογραφία μαζί του.

Η παρουσία του στην πόλη συνέπεσε με τις ημέρες του Final Four, γεγονός που έχει ήδη προσελκύσει πολύ κόσμο στο κέντρο.

Οι fans γνώριζαν από τον λογαριασμό του ότι βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έτσι τον αναγνώρισαν μέσα σε λίγα λεπτά έξω από το στάδιο.

