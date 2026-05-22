Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μού θυμίζει τον Φρανκ Σινάτρα και τον Έλβις Πρίσλεϊ»

«Έχει μια πανέμορφη, μαγική φωνή και φέρνει τόση χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους», είπε μεταξύ άλλων η πρέσβης των ΗΠΑ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στα γενέθλια του Αργυρού / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Στο πάρτι που διοργάνωσε χθες (21/5/2026) ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τα γενέθλιά του και την ονομαστική του γιορτή έδωσε το παρών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μαζί με πολλούς ακόμη celebrities.

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες που βρέθηκαν έξω από το μαγαζί και δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό που έχει για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
 
«Του εύχομαι υγεία για μια ζωή, ευτυχία, ομορφιά και αγάπη. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα κι έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή μου στην Ελλάδα. Πολύ πριν έρθω, ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Τον θεωρώ οικογένεια, μαζί με την πανέμορφη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ για να τον γιορτάσουμε.

Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έχει μια πανέμορφη, μαγική φωνή και φέρνει τόση χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους», είπε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

