Η Μισέλ Ομπάμα στο Φεστιβάλ Αφροαμερικανικού Κινηματογράφου στο Μάρθας Βίνεγιαρντ

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα θα κάνει μια ειδική εμφάνιση στο 23ο Φεστιβάλ Αφροαμερικανικού Κινηματογράφου του Μάρθας Βίνεγιαρντ (MVAAFF) τον επόμενο μήνα.

Στις 9 Αυγούστου η Μισέλ Ομπάμα θα ανέβει στη σκηνή με τον αδελφό της και συμπαρουσιαστή της Κρεγκ Ρόμπινσον, καθώς θα πάρουν συνέντευξη από την Τεγιάνα Τέιλορ («A Thousand and One», «Tyler Perry’s Straw», «One Battle After Another») σε μια ζωντανή ηχογράφηση του επιτυχημένου podcast τους «IMO With Michelle Obama and Craig Robinson».

«Είναι μεγάλη μας τιμή που καλωσορίζουμε ξανά στη σκηνή μας τη Μισέλ Ομπάμα και, για πρώτη φορά, τον αδελφό της Κρεγκ Ρόμπινσον» δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους οι ιδρύτριες του MVAAFF, Φλόιντ και Στέφανι Ρανς. «Οι φωνές τους έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους και αυτή η προσωπική συζήτηση θα είναι μια αξέχαστη στιγμή» σημείωσαν.

Το 2022, η Ομπάμα και ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, έκαναν εμφάνιση – έκπληξη στο Φεστιβάλ για να υποστηρίξουν το ντοκιμαντέρ του Netflix «Descendant» με παραγωγό την εταιρεία Higher Ground και φέτος θα προβληθεί στην έναρξη του Φεστιβάλ.

Το «IMO With Michelle Obama and Craig Robinson» επίσης σε παραγωγή της Higher Ground, είναι ένα εβδομαδιαίο podcast, στο οποίο η πρώην πρώτη κυρία και ο μεγαλύτερος αδελφός της εκφράζουν τις απόψεις τους για τα ερωτήματα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων της διαχείρισης των σχέσεων, της γονικής μέριμνας, της οικογένειας και της πίστης.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, μοντέλο, χορεύτρια, χορογράφος Τεγιάνα Τέιλορ, η Μισέλ Ομπάμα και ο Κρεγκ Ρόμπινσον είναι μεταξύ των προσκεκλημένων στο Φεστιβάλ μαζί με τις Ντέμπι Άλεν, Τζένιφερ Χάντσον, Ίσα Ρέι.

Το Φεστιβάλ διεξάγεται από την 1η έως τις 9 Αυγούστου στο Όουκ Μπλαφς της Μασαχουσέτης, στην πανεπιστημιούπολη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Μάρθας Βίνγιαρντ (MVPAC).