Η Μπάγια Αντωνοπούλου παντρεύτηκε τον Νίκο Κώτση, λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά – Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου

Στιγμές ευτυχίας για το αγαπημένο ζευγάρι
Νίκος Κώτσης και Μπάγια Αντωνοπούλου
O Νίκος Κώτσης και η Μπάγια Αντωνοπούλου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Νίκος Κώτσης. Το ζευγάρι επισφράγισε με θρησκευτικό γάμο τον έρωτά του, ενώ σε λίγο καιρό αναμένεται να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδάκι.

Η γνωστή δημοσιογράφος επέλεξε να φορέσει ένα άκρως ρομαντικό νυφικό με τούλι κι ένα υπέροχο πέπλο που συμπλήρωνε αρμονικά το σύντομο. Ο γαμπρός από την άλλη φόρεσε ένα μαύρο σμόκιν, λευκό πουκάμισο και παπιόν, που ταίριαζαν με το bride look της Μπάγιας Αντωνοπούλου.

Tο ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή (22.02.2026) στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης. Μάλιστα, η μέλλουσα νύφη τήρησε το έθιμο κι έφτασε με καθυστέρηση στην εκκλησία.

Μπάγια Αντωνοπούλου
Σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Μπάγια Αντωνοπούλου
Το ζευγάρι στην ομορφότερη ημέρα της ζωής του / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Μπάγια Αντωνοπούλου
Η Μπάγια Αντωνοπούλου φτάνει στην εκκλησία / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 

Γιάννης Αϊβάζης και Νίκος Κώτσης
Ο Γιάννης Αϊβάζης και ο Νίκος Κώτσης
NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Λίλα Καφαντάρη και Ηλιάνα Μαυρομάτη
Η Λίλα Καφαντάρη και η Ηλιάνα Μαυρομάτη / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο πλευρό του ζευγαριού βρίσκονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ανάμεσά τους ήταν ο Γιάννης Αϊβάζης, η Λίλα Καφαντάρη και η Ηλιάνα Μαυρομάτη, ενώ κουμπάροι ήταν ο Γιάννης και η Ευγενία Φιλιππαίου.

