Η Μπέλα Θορν έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της, Μαρκ Εμς, έναν χρόνο μετά τη δική του

Μία απρόσμενη και άκρως συγκινητική κίνηση έκανε η ηθοποιός Μπέλα Θορν, συγκινώντας τον σύντροφό της, Μαρκ Εμς.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα που ασχολείται ενεργά και με το OnlyFans γονάτισε μπροστά στον αγαπημένο της και του ζήτησε να την παντρευτεί, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα και εκείνος είχε κάνει πρόταση γάμου στην Μπέλα Θορν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τις ξεχωριστές αυτές στιγμές που έζησε με τον Μαρκ Εμς και δέχτηκε δεκάδες ευχές και θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Πριν 3 χρόνια γνωριστήκαμε, 1 χρόνο αργότερα μου έκανε πρόταση γάμου, τώρα 1 χρόνο μετά το ίδιο έκανα και εγώ», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός.

View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια και κάνει σχέδια γάμου, χτίζοντας μαζί μία ευτυχισμένη ζωή.

Η Μπέλα Θορν που έγινε γνωστή από το Disney Channel έσπασε πολλά ρεκόρ όταν έγινε μέλος του OnlyFans το 2020, κερδίζοντας 2 εκατομμύρια δολάρια (1,5 εκατομμύρια λίρες) σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Πλέον έχει πάνω από 24 εκατομμύρια συνδρομητές και εκτιμάται ότι κερδίζει 11 εκατομμύρια δολάρια (8,6 εκατομμύρια λίρες) κάθε μήνα.