Η Νάταλι Πόρτμαν θα γίνει μητέρα για τρίτη φορά – «Μεγάλο προνόμιο και θαύμα»

Θα είναι το πρώτο παιδί που θα αποκτήσει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός με τον σύντροφό της, Γάλλο μουσικό Τανγκί Ντεστάμπλ
Η Αμερικανίδα ηθοποιός Natalie Portman / REUTERS / Φωτογραφία Brendan McDermid

Το τρίτο της παιδί περιμένει η Νάταλι Πόρτμαν! Η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός ετοιμάζεται να υποδεχτεί το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεστάμπλ.

«Ο Τανγκί και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα», δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ, Νάταλι Πόρτμαν στο «Harper’s Bazaar».

«Είναι κάτι τόσο όμορφο και χαρούμενο, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και εύκολο… γνωρίζω πόση τύχη χρειάζεται. Έχω πλήρη επίγνωση και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη», ανέφερε.

Το ζευγάρι είναι μαζί από τις αρχές του 2025.

«Η Νάταλι και ο Τανγκί έχουν σχέση εδώ και μερικούς μήνες», αποκάλυψε αποκλειστικά μία πηγή στο «Us Weekly» τον περασμένο Μάρτιο και πρόσθεσε: «Περνούν υπέροχα μαζί».

Η διάσημη πρωταγωνίστρια γνώρισε τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό μέσω κοινών φίλων μετά το διαζύγιό της από τον σκηνοθέτη-χορογράφο Μπέντζαμιν Μίλιπεντ (Benjamin Millepied) με τον οποίο ήταν παντρεμένη 11 χρόνια έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.

