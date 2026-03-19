Η Ντέμι Μουρ εύχεται «χρόνια πολλά» στον Μπρους Γουίλις για τα γενέθλιά του: Η φωτογραφία αγκαλιά με την εγγονή του

Τα 71α γενέθλιά του έχει σήμερα Πέμπτη (19.03.2026) ο Μπρους Γουίλις, ο οποίος έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια από το 2023, και η πρώην σύζυγός του Ντέμι Μουρ του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με έναν συγκινητικό τρόπο.

Η 63χρονη Ντέμι Μουρ δημοσίευσε δύο πρόσφατες φωτογραφίες του Μπρους Γουίλις στο Instagram της προς τιμήν των γενεθλίων του ηθοποιού. Ο σταρ φαίνεται να δέχεται ένα φιλί από την αγαπημένη του εγγονή, Λουέτα, στην αγκαλιά του.

Ο Μπρους Γουίλις είχε διαγνωστεί με αφασία το 2022, την οποία ακολούθησε η μετωποκροταφική άνοια (FTD) ένα χρόνο αργότερα, με την οικογένειά του να ανακοινώνει ότι ο ταλαντούχος ηθοποιός αποχωρούσε από την υποκριτική.

Έκτοτε η σύζυγός του Έμα Χέμινγκ, η πρώην σύζυγός του Ντέμι Μουρ – με την οποία είχε διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις και μετά το διαζύγιό τους – και οι κόρες του Ρούμερ, Σκάουτ, Ταλούλα, Μέιμπελ και Έβελιν αλλά και τα εγγόνια του, είναι μόνιμα στο πλευρό του. Συχνά οι συγγενείς του μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητα του ηθοποιού, ο οποίος είναι μόνιμα μέσα στο σπίτι του πλέον.

Σήμερα, η Ντέμι Μουρ, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ΑΓΑΠΗ. Χρόνια πολλά, BW!».

Και η Έμα Χέμινγκ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση θέλοντας να ευχηθεί «χρόνια πολλά στον ηθοποιό, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Μπρους.

Αυτή η πορεία με τη μετωποκροταφική άνοια (FTD) μου άνοιξε τα μάτια για τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν τόσες πολλές οικογένειες. Αυτό με ενέπνευσε να δημιουργήσω το Ίδρυμα Emma & Bruce Willis, με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τη μετωποκροταφική άνοια, την υποστήριξη της έρευνας και τη στήριξη των φροντιστών που φέρουν τόσο μεγάλο βάρος κάθε μέρα.

Αν θέλετε να τιμήσετε τον Μπρους σήμερα, παρακαλώ σκεφτείτε να υποστηρίξετε το ταμείο ή κάποιον άλλο οργανισμό που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα, ή απλά να επικοινωνήσετε με έναν φροντιστή — μια μικρή πράξη καλοσύνης που μπορεί να σημαίνει τόσα πολλά», έγραψε στην λεζάντα του post.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος με την Ντέμι Μουρ από το 1987 μέχρι το 2000. Έγινε πατέρας για πρώτη φορά το 1988 όταν το ζευγάρι καλωσόρισε την μεγαλύτερη κόρη τους, Ρούμερ Γκλεν Γουίλις. Τρία χρόνια μετά γεννήθηκε η 34χρονη σήμερα, Σκάουτ ΛαΡου Γουίλις και το 1994, ήρθε στον κόσμο και η Ταλούλα Μπελ Γουίλις.

Το 2009, παντρεύτηκε το μοντέλο Έμμα Χέμινγκ και το ζευγάρι απέκτησε δύο ακόμη κορίτσια – την 13χρονη Μέιμπελ Ρέι Γουίλις και την 11χρονη Έβελιν Πεν Γουίλις.