Άσχημα είναι τα νέα για την υγεία του Μπρους Γουίλις… Δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ αναφέρουν ότι η κατάστασή του με τη μετωποκροταφική άνοια χειροτερεύει όλο και περισσότερο και μάλιστα, ένα από αυτά υπονοεί ότι η Ντέμι Μουρ μετακόμισε κοντά στον πρώην σύζυγό της, επειδή ζει τις τελευταίες του στιγμές…

Ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια τον Φεβρουάριο του 2023 και η υγεία του φέρεται να έχει επιδεινωθεί ραγδαία, γι’ αυτό και η επιλογή της Ντέμι Μουρ να μετακομίσει ακριβώς δίπλα στο σπίτι του πρώην ηθοποιού και της Έμα Χέμινγκ κρίνεται «ιδιαίτερα ανησυχητική» από τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ισπανική Marca, η Ντέμι Μουρ μετακόμισε ακριβώς δίπλα στο σπίτι του Μπρους Γουίλις με τα «διεθνή πρακτορεία να ισχυρίζονται ότι αυτό συνέβη ξαφνικά για να κάνει τις τελευταίες στιγμές του πρώην συζύγου της στη Γη όσο το δυνατόν πιο ομαλές».

«Έχει αποφασίσει να είναι δίπλα στον μεγάλο έρωτά της μέχρι το τέλος της ζωής του», αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Από τη μεριά του, το US Weekly μεταδίδει – επικαλούμενο πηγές της οικογένειας – ότι η υγεία του Μπρους Γουίλις δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο και πως η σύζυγος και οι κόρες του περνούν όσο περισσότερο χρόνο μαζί του, γιατί δεν ξέρουν πόσος του μένει…

«Ο Μπρους έχει καλές και κακές μέρες, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες, οι κακές μέρες είναι πολύ περισσότερες από τις καλές. Αυτή η εξέλιξη έφερε όλη την οικογένεια ακόμα πιο κοντά. Κανείς δεν ξέρει πόσος χρόνος έχει απομείνει στον Μπρους Γουίλις, οπότε απολαμβάνουν κάθε στιγμή που έχουν μαζί του», ανέφερε η πηγή στο US Weekly.

