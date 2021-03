Η Πατρίσια Κλάρκσον θα παίξει την εμβληματική Λίλι Λέντμπεντερ στη μεγάλη οθόνη

Έξι βιβλία του Dr. Seuss, του Αμερικανού συγγραφέα, εικονογράφου, ποιητή και σκηνοθέτη, Θίοντορ Σους Γκάιζελ -συμπεριλαμβανομένων των «And to Think That I Saw It on ... Διαβάστε περισσότερα