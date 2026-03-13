Η Παυλίνα Βουλγαράκη δημοσίευσε βίντεο που τραγουδάει στην 7 μηνών κόρη της

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε τον Αύγουστο του 2025 η Παυλίνα Βουλγαράκη και είδε τη ζωή της να αλλάζει ριζικά.

Η γνωστή ερμηνεύτρια και ο σύντροφός της, Στέφανος, είναι γονείς ενός κοριτσιού, το οποίο πλέον είναι 7 μηνών και απολαμβάνουν κάθε στιγμή με την κορούλα τους. Η Παυλίνα Βουλγαράκη την Παρασκευή (13.03.2026) δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με την κόρη της στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται σε αυτό, η τραγουδίστρια κοιτάζει με λατρεία το μωράκι της και του τραγουδά, ενώ η μικρούλα αντιδρά με χαριτωμένες κραυγές.

«Ξέρω πως όλοι έχουνε να πούνε κάτι για το μυστήριο που λέγεται αγάπη κι είναι μαρτύριο η ζωή είναι απάτη χωρίς αυτό ξέρω ακούγεται τρελό μα νιώθω κάτι, πως δεν υπάρχει σαν κι αυτή άλλη αγάπη», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlina Voulgaraki (@pavlina__voulgaraki)

Σημειώνεται ότι η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο αγαπημένος της υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης τον περασμένο Αύγουστο, ενώ σχεδιάζουν και να παντρευτούν.

«Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου, τον είχα ρωτήσει για το ζώδιό του. Και μάλιστα, του είχα πει ότι έχει ωροσκόπο ζυγό γιατί εκείνος νόμιζε πως είναι σκορπιός με ωροσκόπο σκορπιό. Και είχα δίκιο! Θα προτιμούσα να είναι σκορπιός με σκορπιό, γιατί ζυγό έχω κι εγώ και είναι λίγο… κου κου.

Εκνευρίζομαι και θυμώνω φουλ, μου περνάει πολύ γρήγορα… Αλλά όταν εκνευρίζομαι βάφονται όλα μαύρα, δεν μπορώ να βγω από αυτό. Ευτυχώς υπάρχει η μουσική, να γράψω ένα τραγούδι και να ηρεμήσω. Εμένα δε με ενδιαφέρει καθόλου το πώς είναι ας πούμε το σπίτι. Και γενικά είμαι και πάρα πολύ easy σε τέτοια θέματα, να κανονίσουμε να πάμε κάπου, να το ακυρώσουμε, να αργήσουμε, να με στήσεις, δεν με νοιάζουν καθόλου αυτά», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν η Παυλίνα Βουλγαράκη.