Η Ρία Ελληνίδου κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Σαφάρι» που γυρίστηκε στη γαλλική Ριβιέρα

Η Ρία Ελληνίδου επιστρέφει δισκογραφικά με ένα νέο τραγούδι που έχει τίτλο «Σαφάρι», το οποίο συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video που γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στη Νίκαια της Γαλλίας.

Το «Σαφάρι», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ξεσηκώνει με έντονο beat και ανατολίτικους ρυθμούς, το μουσικό ύφος που η Ρία Ελληνίδου έκανε τάση μέσα από τις προηγούμενες μεγάλες πλατινένιες επιτυχίες της. Μάλιστα, η ίδια συνυπογράφει τους στίχους μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο, ενώ τη μουσική έγραψε ο Eslam Fathi.

Το «Σαφάρι» συνοδεύεται από ένα video που γυρίστηκε στη Νίκαια της Γαλλίας, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Κυανής Ακτής.

Η Ρία Ελληνίδου πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ, που αποπνέει αέρα καλοκαιριού, πολυτέλειας και σύγχρονης αισθητικής, με φόντο τη μοναδική αρχιτεκτονική, τη φινέτσα και τη γοητεία της γαλλικής Ριβιέρας. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Tasos Xiarcho.

Το «Σαφάρι», που προκάλεσε αίσθηση στα social media πριν ακόμα κυκλοφορήσει, θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό album της Ρίας Ελληνίδου που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Στο μεταξύ, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει τις εμφανίσεις της με τον Πέτρο Ιακωβίδη στο «Fantasia».