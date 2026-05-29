Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γωγώ Μαστροκώστα: «Την ώρα της ταφής ένα χελιδόνι ήταν στην εκκλησία και “τραγουδούσε”»

Μία συγκινητική ιστορία για τη Γωγώ Μαστροκώστα μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής «Happy Day» η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η γνωστή παρουσιάστρια την Παρασκευή (29.05.2026) αποκάλυψε «on air» όσα της μετέφερε μία φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα για ένα περιστατικό που συνέβη στο Μεσολλόγι, όπου έγινε η ταφή. Όπως ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους παρομοίασαν την ψυχή της αδικοχαμένης γυμνάστριας με ένα μικρό χελιδόνι που ήταν μέσα στην εκκλησία.

«Απίστευτη δύναμη ψυχής, πολύ όμορφα λόγια, απίστευτη σύμπτωση η κηδεία να γίνεται μια μέρα πριν την επέτειο των 16 ετών», σχολίασε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την ανάρτηση που είχε κάνει ο Τραϊανός Δέλλας για την επέτειο γάμου του με τη Γωγώ Μαστροκώστα.

«Θέλω να σας πω μια ιστορία που μου την είπε ένα πολύ δικό τους πρόσωπο, που τους στάθηκε και όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα. Σας είπαμε χθες ότι έβρεχε την ώρα της ταφής και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο και όλοι ένιωσαν μια αγαλλίαση.

Μπαίνοντας στην εκκλησία αυτοί οι λίγοι που πήγανε στο Μεσολόγγι, άκουσαν ένα χελιδονάκι που ήταν μέσα στην εκκλησία και το οποίο δεν έβγαινε, ήταν εκεί και “τραγουδούσε”. Και όπως μου είπε αυτή η πολύ αγαπημένη φίλη της Γωγώς, που της στάθηκε πάρα πολύ “εγώ εκεί ένιωσα να έρχομαι πιο κοντά στον Θεό” γιατί ένιωσα ότι αυτό το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της και μας μιλούσε και μας καλωσόριζε», άρχισε να περιγράφει η παρουσιάστρια.

Και επειδή, λέει, σε τέτοιους άδικους χαμούς, ή που θα πεις “γιατί Θεέ μου, γιατί το έκανες αυτό, γιατί άφησες έναν άνθρωπο να φύγει από τόση αγάπη και από μια τέτοια οικογένεια”, ή που θα θυμώσεις με τον Θεό ή που θα έρθεις πιο κοντά του και μέσα από τον Θεό. Θα έχεις επικοινωνία με τον άνθρωπο που φεύγει, εγώ μου λέει επέλεξα το δεύτερο και ένιωσα εκείνη την ώρα ότι το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της. Σας ακούγονται λίγο έτσι όλα αυτά ίσως περίεργα, αλλά έτσι τα βίωσαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί στο τελευταίο αντίο», δήλωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.