Νίκος Γκάνος: Έχω υπάρξει άπιστος, το έμαθε η σχέση μου και έγινε όλο αυτό το πράγμα πολύ βαρύ και πολύ άσχημο

Ο Νίκος Γκάνος παραχώρησε δηλώσεις στο «Happy Day» του Alpha και μίλησε για τη συμμετοχή του στο Survivor το 2024, για το ξεκίνημα της καριέρας του αλλά και για το κεφάλαιο «απιστία» στα προσωπικά του. Ο τραγουδιστής ανέφερε πως πλήγωσε πρώην σύντροφό του και από τότε αποφάσισε να αναθεωρήσει. Όπως είπε, δεν έκανε ποτέ ξανά τα ίδια λάθη σε μία σχέση.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης ο Νίκος Γκάνος μίλησε για τη συμμετοχή του στο Survivor: «Το Survivor είναι ένα επικίνδυνο reality. Το λέει και η λέξη, Survivor. Και εγώ όταν ήμουν εκεί, πολλές φορές φοβόμουν. Είχα ατυχήματα, είχα σπάσει, ας πούμε, τα δάχτυλα του ποδιού μου… μικροατυχήματα γενικά. Πάντα ήμασταν στην εγρήγορση μην πάθουμε κάτι, μη συμβεί κάτι, μη μας δαγκώσει κάτι. Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα, δεν είναι απλά» απάντησε ο καλλιτέχνης, με αφορμή το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου.

«Οι γονείς μου δεν με απέτρεψαν να ασχοληθώ με το τραγούδι, απλά δεν με πίστεψαν. Δηλαδή, γενικά ο στενός μου κύκλος δεν ήταν ότι με ώθησε προς αυτό. Και μάλιστα πολλές φορές είχαν φτάσει σε σημείο να μου πούνε “μωρέ παράτα τα, πήγαινε βρες μια κανονική δουλειά” και τα λοιπά» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Συνέχισε στην ίδια ενότητα λέγοντας πως: «Όταν έβγαλα τα τραγούδια και άρχισαν οι επιτυχίες, τότε μου λέγανε όλοι “μπράβο, καλά έκανες και επέμενες”. Έχω υπάρξει άπιστος. Το έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Και από τότε δεν το έχω ξανακάνει και ούτε θα το ξανακάνω, γιατί ένιωσα τόσο πολύ άσχημα μέσα μου που δεν θέλω να το ξαναπεράσω».

«Φυσικά και το έμαθε η σχέση μου και για αυτό έγινε όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ βαρύ και πολύ άσχημο. Μου δημιούργησε πολύ βάρος μέσα μου. Στεναχώρια… Και γι’ αυτό που προκάλεσα στον άλλον άνθρωπο» είπε καταληκτικά ο Νίκος Γκάνος.