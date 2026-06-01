Στέλιος Λεγάκης για θαυμάστρια που μπήκε στο καμαρίνι του: Ζήτησε να μου πει κάτι και μου έγλειψε το αυτί

Ο Στέλιος Λεγάκης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και εκμυστηρεύτηκε ένα σκηνικό που έζησε στο παρελθόν στο καμαρίνι του, όταν ζήτησε να τον συναντήσει μια θαυμάστρια. Ο τραγουδιστής δεν ξέχασε τα όσα έγιναν, με την κοπέλα να εκδηλώνει την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον καλλιτέχνη με έναν περίεργο τρόπο.

«Θυμάμαι, όταν είχα πρωτομπεί σε μία σχέση, είμαι στα καμαρίνια, κάθομαι και έρχεται μια κοπέλα να με συναντήσει, να με δει. Έτσι, όπως μιλάμε, μου λέει ”Να σου πω κάτι στο αυτί;”. Της λέω ”Ναι, πες μου”. Και έρχεται και μου γλείφει το αυτί», ανέφερε ο Στέλιος Λεγάκης σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής, που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.



Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής μίλησε και για την απώλεια του πατέρα του. Αν και πέρασε δύσκολες στιγμές, η αγάπη της μητέρας του και της γιαγιάς του τον βοήθησαν να αναπληρώσει το κενό που είχε δημιουργηθεί. «Ήταν αρκετά δύσκολο. Λόγω της μητέρας μου και της γιαγιάς μου πήρα πάρα πολλή αγάπη. Οπότε τα κενά αυτά κάπως, όχι τελείως, καλύφθηκαν. Νομίζω ότι τώρα που έχω και την κόρη μου αυτό το κενό έχει συμπληρωθεί άρτια. Ο πατέρας μου πέθανε μπροστά μου. Ήταν δύσκολο», εξομολογήθηκε.

Ο Στέλιος Λεγάκης ανήκει στο δυναμικό της Panik Records και έχει κυκλοφορήσει αρκετά singles που ξεχώρισαν στο ελληνικό ραδιόφωνο.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκαταλέγονται τα κομμάτια «Σου Ξεδιπλώνω Την Ψυχή Μου», «Είναι Δύσκολο», «Βρες Τον Δρόμο» και «Περασμένα Ξεχασμένα».