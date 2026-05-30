Η Στέλλα Μιζεράκη συγκλονίζει για τον Πάνο Ζάρλα: Η φωτογραφία από το μνήμα, 7 χρόνια μετά τον θάνατό του

«Αν ήσουν εδώ θα γιορτάζαμε τα γενέθλιά σου», έγραψε στο Instagram η τελευταία σύντροφος του νικητή του «Power of love»
Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε η Στέλλα Μιζεράκη για τον πρώην σύντροφό της, Πάνο Ζάρλα, που το νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρα πριν από 7 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. 

Η Στέλλα Μιζεράκη και ο Πάνος Ζάρλας ήταν οι πρώτοι νικητές του ριάλιτι αγάπης «Power of love» στον ΣΚΑΪ και είχε δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό και μετά το παιχνίδι. Ωστόσο η ζωή έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον νεαρό παίκτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 28 ετών τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 2019.

Την Παρασκευή (29.05.2026) η πρώην αγαπημένη του ανέβασε μία συγκλονιστική φωτογραφία από το μνήμα του Πάνου Ζάρλα στα social media. Σε αυτήν φαίνεται ότι ο τάφος είναι στολισμένος με λουλούδια.

«Αν ήσουν εδώ… Αύριο θα γιορτάζαμε τα γενέθλιά σου, μεθαύριο μετράμε 7 χρόνια χωρίς εσένα. Για πάντα στις καρδιές μας», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία που ανέβασε στα stories της στο Instagram η Στέλλα Μιζεράκη, αποκαλύπτοντας ότι σήμερα θα είχε γενέθλια ο Πάνος Ζάρλας.

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ζάρλας σκοτώθηκε ενώ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στη Λεωφόρο Συγγρού. Δυστυχώς έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

