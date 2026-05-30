Pre-wedding πάρτι αλά ελληνικά για την Αμαλία Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο του Τζέικ Μέντγουελ και τα σπασμένα πιάτα του Πέτρου Κωστόπουλου και του Γιάννη Λάτσιου

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες διασκέδασαν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ στο pre-wedding πάρτι που διοργάνωσαν δίπλα στη θάλασσα, ενώ οι πρώτες εικόνες φανερώνουν ότι το κέφι κράτησε μέχρι αργά.

Η Αμαλία Κωστοπούλου, κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, η οποία παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον επιχειρηματία στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό της, για τον θρησκευτικό τους γάμο.

Το ζευγάρι επέλεξε να γιορτάσει τον θρησκευτικό γάμο τους με ένα prewedding παραθαλάσσιο πάρτι σε μαγευτικό τοπίο. Ντυμένοι στα λευκά, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ υποδέχθηκαν τους καλεσμένους τους, απολαμβάνοντας μουσική, κοκτέιλ και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα.

Από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Αμαλία Κωστοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεχώρισαν τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική εικόνα.

Το κέφι, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Τζέικ Μέντγουελ έκλεψε τις εντυπώσεις όταν χόρεψε ζεϊμπέκικο, ενώ δεν έλειψαν και τα σπασμένα πιάτα. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, χειροκροτούσε με ενθουσιασμό τον γαμπρό του και έσπαγε πιάτα. Στο pre-wedding πάρτι παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, και ο Γιάννης Λάτσιος που και αυτός έσπασε πιάτα για το ευτυχισμένο ζευγάρι

Το ζευγάρι απόλαυσε σφηνάκια μαζί με τους φίλους του, με τη διάθεση να παραμένει ανεβασμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ έχουν επιλέξει έναν διακριτικό και ρομαντικό χώρο τόσο για το μυστήριο όσο και για τη δεξίωση που θα ακολουθήσει. Περίπου 350 καλεσμένοι από το εξωτερικό αναμένεται να δώσουν το «παρών» στις εκδηλώσεις, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονται και πρόσωπα από την ελληνική showbiz και τον επιχειρηματικό κόσμο.