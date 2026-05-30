Η Κατερίνα Καραβάτου για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου: «Ο Πέτρος δε μας αφήνει να πούμε πού βρίσκεται»

Η Κατερίνα Καραβάτου ξεκίνησε την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» το Σάββατο (30/05/26) με κέφι και χορό λόγω του γάμου της Αμαλίας Κωστοπούλου, ο οποίος ανάγκασε τον Πέτρο Κωστόπουλο να απουσιάζει.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη και ο Λευτέρης Κουμαντάκης έσυραν το χορό στην έναρξη της εκπομπής που παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία τόνισε ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν την αφήνει να πει που θα γίνει η τελετή.

Η τελετή σύμφωνα με πληροφορίες του Tlife, θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες σε τοποθεσία εκτός Αθηνών, με το ζευγάρι να προτιμά έναν διακριτικό και ρομαντικό χώρο για την τελετή και τη δεξίωση.

«Επίκεινται κάποιοι γάμοι να γίνουνε! Να πούμε ότι ο Πέτρος μας δεν είναι εδώ, γιατί είναι σε γάμο! Δεν θα γίνει γάμος απ’ ό,τι έχω καταλάβει αλλά μία τελετή. Είναι τόσο φειδωλός στις λεπτομέρειες που δεν μας έχει αφήσει να πούμε καν πού βρίσκεται!», ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου στο ξεκίνημα της εκπομπής της.

Και πρόσθεσε στέλνοντας τις ευχές της: «Πέτρο, να σου πω κάτι; Να περνάς εσύ καλά, να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι, να γλεντάτε όπως βλέπουμε και μη σε νοιάζει για εμάς. Απ’ ό,τι κατάλαβα χθες πρέπει να έγινε πανζουρλισμός! Απ’ ό,τι μου είπε έφερε ένα συγκρότημα από τα Ιωάννινα!».

Το ζευγάρι γιόρτασε με ένα pre-wedding πάρτι στην παραλία το βράδυ της Παρασκευής (29/05/26). Ντυμένοι στα λευκά, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ, υποδέχτηκαν τους αγαπημένους φίλους, απολαμβάνοντας μουσική και κοκτέιλ, με τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να κλέβουν τις εντυπώσεις. Περίπου 350 καλεσμένοι από το εξωτερικό θα βρεθούν στην Ελλάδα για το χαρμόσυνο γεγονός.