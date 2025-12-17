Η ταινία «One Battle After Another» με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Σον Πεν έρχεται στο HBO Max

Η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας ‘Αντερσον (Paul Thomas Anderson), η οποία πρωταγωνιστεί στην κούρσα των φετινών βραβείων, θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην πλατφόρμα HBO Max αυτή την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου.

Η ταινία, ένα μείγμα θρίλερ εγκλήματος, πολιτικής δράσης και μαύρης κωμωδίας, επικεντρώνεται στον αποτυχημένο επαναστάτη Bob (Λεονάρντο Ντι Κάπριο), ο οποίος ζει απομονωμένος μαζί με την κόρη του, Willa (Τσέις Ινφίνιτι). Όταν ο παλιός του εχθρός (Σον Πεν) επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια και η κόρη του εξαφανίζεται, ο Bob ξεκινά έναν απεγνωσμένο αγώνα για να τη βρει, ερχόμενος αντιμέτωπος με τις συνέπειες του παρελθόντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio Del Toro), Ρετζίνα Χολ (Regina Hall) και Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), σύμφωνα με το Deadline.

Η πολυσυζητημένη παραγωγή η οποία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, ξεπερνώντας ήδη τα 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ενώ μεταξύ άλλων έχει αποσπάσει εννέα υποψηφιότητες για τις 83ες Χρυσές Σφαίρες.