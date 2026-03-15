Lifestyle

Η θρυλική «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμορ έγινε η πιο ακριβή κιθάρα που πουλήθηκε σε δημοπρασία

Η «Black Strat» πωλήθηκε για το τεράστιο ποσό των 14,55 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie's
Η θρυλική κιθάρα του Ντέιβιντ Γκίλμορ, πρώην μέλους του Pink Floyd / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Η θρυλική κιθάρα «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμορ έγινε η πιο ακριβή που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Ο Ντέιβιντ Γκίλμορ, πρώην μέλος των Pink Floyd χρησιμοποίησε την κιθάρα που πουλήθηκε σε δημοπρασία, κατά την ηχογράφηση των κλασικών άλμπουμ του συγκροτήματος «The Dark Side Of The Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975), «Animals» (1977) και «The Wall» (1979).

Ο Βρετανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης έπαιξε με τη μαύρη Fender Stratocaster – στο σόλο του στο «Comfortably Numb» από τον τελευταίο δίσκο, καθώς και όταν έγραψε τα τραγούδια «Money» και «Shine On You Crazy Diamond».

Η «Black Strat» πωλήθηκε για το τεράστιο ποσό των 14,55 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie’s της «Συλλογής Jim Irsay» στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Πριν από τη δημοπρσία, είχε εκτιμηθεί ότι η κιθάρα θα αγοραστεί στην τιμή των 2 – 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι πλέον η πιο ακριβή κιθάρα που πωλήθηκε ποτέ, καθώς η τιμή της ξεπέρασε εκείνη της ακουστικής κιθάρας με την οποία έπαιξε ο Κερτ Κομπέιν στην εκπομπή MTV Unplugged των Nirvana το 1993, αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η σπάνια Martin D-18E του Κομπέιν χαρίστηκε στη συνέχεια στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής του Λονδίνου στα τέλη του περασμένου έτους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
37
36
29
24
Newsit logo
Newsit logo