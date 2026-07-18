Η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη σε γάμο στα Σπάτα – Οι φωτογραφίες τους από το γλέντι

Καλεσμένοι σε γάμο ήταν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης, το βράδυ της Παρασκευής (17.07.2026) με την γνωστή δημοσιογράφο να ανεβάζει στο Instagram σχετικές φωτογραφίες από το γαμήλιο γλέντι.

Το γνωστό ζευγάρι βρέθηκε σε κτήμα στα Σπάτα με σκοπό να τιμήσει το ζευγάρι. Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Τίνα Μεσσαροπούλου φαίνεται να ποζάρει με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη. Και οι δύο χαμογελούν στην κάμερα, γεμάτοι χαρά.

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Για αυτό το βράδυ, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέλεξε να φορέσει ένα κίτρινο μίνι φόρεμα, με φουσκωτά μανίκια, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα και αξεσουάρ.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα ταλαιπωρήθηκε αρκετά με την υγεία του λόγω ρήξης ανευρίστματος στον εγκέφαλο, εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι και ριγέ πουκάμισο.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τους νεόνυμφους και άλλους καλεσμένους και φίλους τους.