Σάκης Τανιμανίδης: Το βίντεο με τις δίδυμες κόρες του που «έλιωσε» το Instagram – «Μπαμπά, γύρνα πίσω»

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο, περνώντας ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές με τις δίδυμες κόρες τους. Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα φαίνεται πως έχουν αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, αφιερώνοντας όλο τον χρόνο τους στην οικογένειά τους.

Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα είναι γεμάτες παιχνίδι, γέλια και όμορφες στιγμές. Το αγαπημένο ζευγάρι απολαμβάνει τις βουτιές και τις βόλτες με τις μικρές Αριάνα και Φιλίππα, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα θυμούνται για πάντα.

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Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε ο παρουσιαστής στα social media, οι δίδυμες βρίσκονται στην παραλία και τον φωνάζουν με ανυπομονησία να βγει από τη θάλασσα και να επιστρέψει κοντά τους. Ένα στιγμιότυπο που έκανε πολλούς γονείς να χαμογελάσουν.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Σάκης Τανιμανίδης έγραψε: «Όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι και τα παιδιά είναι αυτά που σε φωνάζουν να βγεις από την θάλασσα», περιγράφοντας με χιούμορ μια στιγμή που κάθε γονιός μπορεί να καταλάβει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μοιράζονται στιγμές από την οικογενειακή τους καθημερινότητα. Οι αναρτήσεις τους συγκεντρώνουν πάντα πολλά θετικά σχόλια, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να ξεχωρίζουν τη ζεστασιά και την αγάπη που αποπνέει η όμορφη οικογένειά τους.