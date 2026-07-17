Ελένη Χαμπέρη: Η εξομολόγηση για το θέμα υγείας της κόρης της – «Ήταν μόλις 56 ημερών όταν μπήκε στο νοσοκομείο, η Αγία Μαρίνα να την προστατεύει»

Η Ελένη Χαμπέρη συγκίνησε τους ακόλουθους της στο Instagram, με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, στην οποία για πρώτη φορά μοιράστηκε τη μεγάλη αγωνία που έζησε τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Με αφορμή την ονομαστική γιορτή της κόρης της, η Ελένη Χαμπέρη εξομολογήθηκε μια εμπειρία που είχε κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έως τώρα

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Όπως αποκάλυψε η Ελένη Χαμπέρη, η κόρη της χρειάστηκε να νοσηλευτεί μόλις 56 ημερών για εννέα ημέρες, μια περίοδο που, όπως εξομολογείται, ήταν η πιο δύσκολη της ζωής της. Μέσα από τα λόγια της περιέγραψε τον φόβο, την αγωνία και τις ατελείωτες προσευχές που τη συνόδευαν μέχρι να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας η μικρή.

«Το όνομά σου δεν το διαλέξαμε απλώς… Πριν από έναν χρόνο, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, η μπέμπα, μόλις 56 ημερών, μπήκε στο νοσοκομείο και νοσηλευόταν για 9 μέρες… Ήταν οι 9 πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ, γεμάτες αγωνία, φόβο και προσευχές…», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τότε πήραν μαζί με τον σύζυγό της την απόφαση να δώσουν στη μικρή το όνομα Μαρίνα, καθώς ένιωσαν πως ήταν ένα ξεχωριστό σημάδι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ELENI XAMPERI (@eleni_xamperi)

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«Η μπέμπα ήταν τόσο μικρούλα… μόλις 56 ημερών… και όμως μας έδειξε πόσο δυνατή είναι. Σήμερα γιορτάζει, το Μαρινάκι μας, και δεν μπορούμε να νιώθουμε τίποτα άλλο παρά μόνο ευγνωμοσύνη. Χρόνια πολλά κοριτσάκι μας. Να σε προστατεύει πάντα η Αγία Μαρίνα και να είσαι πάντα γερή!», ευχήθηκε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη πως, διαβάζοντας για την Αγία Μαρίνα, έμαθαν ότι θεωρείται προστάτιδα των παιδιών και από εκείνη τη στιγμή ένιωσαν πως είχαν κάνει τη σωστή επιλογή. Σήμερα, βλέποντας τη μικρή τους υγιή και χαμογελαστή, το μόνο συναίσθημα που τους κυριαρχεί είναι η ευγνωμοσύνη.

Η Ελένη Χαμπέρη και ο Αλέξανδρος Αναστασίου παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2024, ενώ τον Μάιο του 2025 καλωσόρισαν την κόρη τους, η οποία ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία. Η συγκινητική εξομολόγηση της influencer συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα αγάπης και ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους.