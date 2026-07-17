Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές με ένα τρυφερό βίντεο

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν να απολαμβάνουν την όμορφη σχέση τους, μετρώντας πλέον αντίστροφα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης δείχνουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μικρές στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Λίγο πριν αποχαιρετήσουν την πόλη για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράστηκαν ένα άκρως καλοκαιρινό βίντεο. Οι δυο τους διασκεδάζουν στην πισίνα, κάνουν ακροβατικά και απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές, δείχνοντας πόσο όμορφα περνούν μαζί.

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Την ανάρτηση έκανε η ηθοποιός μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τις περσινές τους διακοπές. Στη λεζάντα έγραψε: «Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι απ τις περσινές», εκφράζοντας με τον πιο γλυκό τρόπο την ανυπομονησία της για το φετινό καλοκαίρι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

Το αγαπημένο ζευγάρι προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, ωστόσο δεν λείπουν οι τρυφερές αναρτήσεις και οι κοινές στιγμές που μοιράζονται κατά καιρούς με τους ακολούθους τους.

Κάθε νέα τους δημοσίευση συγκεντρώνει πλήθος θετικών σχολίων, με τους θαυμαστές τους να τους εύχονται να συνεχίσουν να ζουν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, όπως αυτές που μοιράστηκαν μέσα από το καλοκαιρινό τους βίντεο.