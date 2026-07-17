Η Ιωάννα Τούνη άνοιξε τις πόρτες του νέου της διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη – Η μίνιμαλ διακόσμηση που ξεχώρισε

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους και αυτή τη φορά άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες ενός από τα νέα της σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από ένα βίντεο στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη έδειξε κάθε γωνιά του διαμερίσματος, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε.

Λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη ότι απέκτησε τέσσερα νέα σπίτια στην πόλη, η Ιωάννα Τούνη παρουσίασε ένα από αυτά, δείχνοντας το τελικό αποτέλεσμα της ανακαίνισης και της διακόσμησης. Η γνωστή influencer δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, καθώς το σπίτι είναι πλέον έτοιμο να κατοικηθεί.

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Στην ξενάγηση είχε στο πλευρό της τον φίλο και interior designer, Στέφανο Σεμεντζή, ο οποίος επιμελήθηκε τον σχεδιασμό του χώρου. Οι δυο τους παρουσίασαν τη μίνιμαλ αισθητική του διαμερίσματος, με τα μοντέρνα έπιπλα και τις προσεγμένες λεπτομέρειες να κλέβουν τις εντυπώσεις.

Η ίδια έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη με το αποτέλεσμα, τονίζοντας πως όλα έχουν πλέον πάρει τη θέση τους και το σπίτι είναι ακριβώς όπως το είχε φανταστεί. Οι followers της έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά τη διακόσμηση και την αισθητική του χώρου.

#realestateinvestor #φοργιουυ #μπεςφοργιου #βαιραλ πρωτότυπος ήχος – Ioanna Touni @j.touni Και όμως!!!Ακόμη ένα σπιτάκι που φτιάξαμε με άπειρη αγάπη και μεράκι με τον ταλαντούχο @stefanos_men μου Εσύ ήξερες ότι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι και στο real estate; Ή το μαθαίνεις με αυτό το βίντεο;;; Γράψε μου στα σχόλια εάν θέλεις PART2 με το δεύτερο σπίτι που ετοιμάσαμε μόλις! #housetour

Τα τελευταία χρόνια, η Ιωάννα Τούνη έχει επενδύσει σημαντικά στον χώρο των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τις αγορές και τις ανακαινίσεις κατοικιών σε μία ακόμη επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η αρχή έγινε το 2021 με την αγορά του νεοκλασικού διαμερίσματος των 170 τ.μ. κοντά στην Αγία Σοφία, ένα ακίνητο που ανακαινίστηκε πλήρως με τη δική της προσωπική σφραγίδα.