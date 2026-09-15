Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση ως ανδρόγυνο στα Emmy

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ αντάλλαξαν μυστικά όρκους αγάπης και αφοσίωσης μέσα στο πρώτο μισό του 2026 και τη Δευτέρα (14.09.2026) πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση ως ανδρόγυνο στα βραβεία Emmy.

Οι δύο λαμπεροί σταρ παντρεύτηκαν κρυφά και δεν έχουν κοινοποιήσει δημοσίως περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο τους, ωστόσο τον περασμένο Ιούνιο ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε εμμέσως το γεγονός σε συνέντευξή του στο Esquire ότι παντρεύτηκε με τη Ζεντάγια, αναφέροντας ότι είχαν κοντά τους όλους τους αγαπημένους τους ανθρώπους.

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Στα Emmy ήταν αρκετά διακριτικοί, αλλά δε θα μπορούσαν να μείνουν ο ένας μακριά από τον άλλον. Έτσι, παρόλο που περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, κάθισαν δίπλα – δίπλα κατά τη διάρκεια της τελετής.

Σημειώνεται ότι η Ζεντάγια ήταν υποψήφια για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την τελευταία σεζόν του «Euphoria», ενώ αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Τομ Χόλαντ στα βραβεία.

Η σύζυγος και συμπρωταγωνίστρια του ηθοποιού στις ταινίες «Spider-Man: Brand New Day» και «Οδύσσεια» κέντρισε τα βλέμματα με τις στιλιστικές της επιλογές στην 78η τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Peacock στο Λος ‘Αντζελες.

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Ο φωτογραφικός φακός τους «συνέλαβε» σε αρκετά ενσταντανέ / AP Photo/Chris Pizzello)

Το αγαπημένο ζευγάρι καθόταν πλάι πλάι / AP Photo/Chris Pizzello)

Καθώς ο σταρ του «SNL» Μαρτσέλο Χερνάντε παρουσίαζε το Βραβείο Σκηνοθεσίας σε Κωμική Σειρά, έκανε ένα αστείο για τους αστέρες που ανυπομονούσε να δει από κοντά, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Ζεντάγια. Όταν ο φακός εστίασε πάνω της, ο Τομ Χόλαντ διακρινόταν δίπλα της να χαμογελά.

«Θέλω να πω ένα γεια στη Zendaya!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χερνάντε και συνέχισε: «Γεια! Είσαι φοβερή και καταπληκτική. Όταν σε είδα ήθελα να το παίξω ψύχραιμος, αλλά αποφάσισα ότι δεν μπορώ. Γι’ αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω εσένα και τον… Spider-Man για δείπνο στο σπίτι μου».

Αυτή ήταν η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως παντρεμένοι / AP Content Services)

Η Ζεντάγια εντυπωσίασε τα πλήθη με το νέο της pixie κούρεμα και τη δημιουργία του οίκου Prada που επέλεξε, ενώ ο Τομ Χόλαντ φορούσε ένα κοστούμι του οίκου Dior.