Πιρς Μπρόσναν: Βόλτα στη Νέα Υόρκη με τον 25χρονο κούκλο γιο του, Πάρις

Ο Πιρς Μπρόσναν και ο γιος του, Πάρις, απόλαυσαν μια χαλαρή βόλτα στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα (14.09.2026) λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις τους σχετικά με τα σχόλια για τα λεγόμενα «nepo babies», δηλαδή τα παιδιά διάσημων γονιών που ακολουθούν τα επαγγελματικά τους βήματα.

Ο 73χρονος πρωταγωνιστής Τζέιμς Μπόντ πέρασε χρόνο με τον 25χρονο γιο του, ο οποίος έχει ακολουθήσει τα βήματά του και ασχολείται με την υποκριτική. Ο Πιρς Μπρόσναν ήταν κομψός, φορώντας σκούρο μπλε σακάκι και πουκάμισο, ενώ ο Πάρις επέλεξε ένα πιο casual look, με καρό πουκάμισο και ανοιχτόχρωμο μπλε τζιν.

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Ο Πιρς Μπρόσναν και ο γιος του, Πάρις, απόλαυσαν μια χαλαρή βόλτα στη Νέα Υόρκη / Credit line: Santi Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ο Πιρς έχει αποκτήσει τον Πάρις και τον 29χρονο Ντίλαν με τη σύζυγό του, Κίλι Σέι Σμιθ, 62 ετών, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2001.

Η κοινή τους εμφάνιση ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του ηθοποιού σχετικά με τα σχόλια που δέχεται ο γιος του επειδή ακολουθεί την ίδια επαγγελματική πορεία με τον πατέρα του.

Ο Πιρς Μπρόσναν είχε αναφερθεί τον περασμένο μήνα στη συζήτηση γύρω από τα «nepo babies», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει το όνομα του ίδιου και του γιου του να συνδέεται με «κάποια ευτελή υπονοούμενα» ότι ο Πάρις δεν θα έπρεπε να είναι ηθοποιός εξαιτίας της δικής του καριέρας.

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Ο 25χρονος Πάρις έχει ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής, έχοντας ως πατέρα έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς που έχουν ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα Τζέιμς Μποντ.

Φεύγουν από το Μαλιμπού μετά από 26 χρόνια ο Πιρς Μπρόσναν και η σύζυγός του

Ο Πιρς Μπρόσναν και η σύζυγός του, Κίλι Σέι Σμιθ, πήραν πρόσφατα την απόφαση να φύγουν για πάντα από την έπαυλή τους στο Μαλιμπού, μετά από 26 χρόνια που έζησαν εκεί.

Το ζευγάρι εγκαταλείπει την πολυτελή έπαυλη των 100 εκατομμυρίων δολαρίων και ετοιμάζεται να μετακομίσει πλέον μόνιμα στη δεύτερη κατοικία του, στο Καουάι της Χαβάης.

Το ζευγάρι δήλωσε ότι λόγω ηλικίας και των συχνών φυσικών καταστροφών στην περιοχή, αισθάνονται πλέον ανασφάλεια για να συνεχίσουν να μένουν στο Μαλιμπού.

Μάλιστα, ο Μπρόσναν είναι στενός γείτονας με έναν άλλο γίγαντα του Χόλιγουντ, τον Νίκολας Κέιτζ, του οποίου η παραθαλάσσια έπαυλη-παλάτι καταστράφηκε αυτή την εβδομάδα από μια τεράστια καταβόθρα, που κατάπιε τον δρόμο της εισόδου του σπιτιού.

Ο 73χρονος σταρ αποκάλυψε ότι η έπαυλη στο Μαλιμπού έφτασε κοντά στο να καεί ολοσχερώς αρκετές φορές, έχοντας επιβιώσει και από τις πιο πρόσφατες πυρκαγιές του Λος Άντζελες στις αρχές του 2025 26 χρόνια.

«Έχουμε γλιτώσει από τις φωτιές μερικές φορές μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μετακομίσουμε. Όλα αλλάζουν, όλα καταρρέουν…», δήλωσε χαρακτηριστικά.