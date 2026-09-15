Νίκος Βουρλιώτης: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη θέλαμε ένα τραγούδι στο οποίο να συναντηθούμε»

Μία ημέρα μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη ο καλός του συνάδελφος, Νίκος Βουρλιώτης, έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τη θρυλική τους συνεργασία στο τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τρίτη (15.09.2026), ενώ πριν από μερικές ώρες αποχαιρέτησε τον φίλο του, Γιώργο Μαζωνάκη, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου έγινε η κηδεία του. Ο Νίκος Βουρλιώτης μιλώντας για το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», αποκάλυψε πώς προέκυψε αυτή η άκρως επιτυχημένη συνεργασία με τον 54χρονο σταρ που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

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«H συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν κάτι το οποίο δεν το προσπάθησα καθόλου, ενώ όλα τα υπόλοιπα τα προσπάθησα πάρα πολύ. Το προσπάθησα πάρα πολύ με τον Βλάση, με την Άλκηστη το ίδιο. Με τον Γιώργο προέκυψε. Δηλαδή με τον Γιώργο υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά του Γιώργου να κάνουμε μια περιοδεία μαζί και εκεί στο πλαίσιο της περιοδείας είπαμε αυτό το προφανές ότι “ξέρεις πρέπει να βγαίνουμε κάποια στιγμή και μαζί και να λέμε κάτι μαζί”. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι στο οποίο να συναντηθούμε», είπε αρχικά ο Νίκος Βουρλιώτης.

«Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να είναι κοινό στοιχείο το οποίο να μπορούν να συναντηθούν δύο άνθρωποι; Είκοσι έξι ο Γιώργος τότε, εικοσιοκτώ εγώ χρονών, να συναντηθούν εκτός από τη γειτονιά τους, την κοινή τους γειτονιά. Το σημείο αναφοράς», ανέφερε ακόμα.

Μιλώντας για τις δυτικές συνοικίες της Αττικής, για τις οποίες μιλούσε και το τραγούδι που ερμήνευσαν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Νίκος Βουρλιώτης σημείωσε: «Ήταν ένα άτυπο, θα τολμήσω να πω ένα άτυπο απαρτχάιντ. Έτσι; Αυτό που, αυτή η γραμμή ας πούμε, ξέρεις, με κάποιο τρόπο έκανε ένα διαχωρισμό ο οποίος ήταν πολύ σκληρός. Δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό που λέω. Με τα χρόνια τέλος πάντων όλα αυτά διαφοροποιήθηκαν. Άλλαξε η κοινωνία μας, αλλάξαν τα δεδομένα, αλλά εμείς ως μια γενιά τέλος πάντων που ζήσαμε αυτό το ας το πούμε ρατσισμό, ρατσισμός ήτανε».

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«Υπήρχαν πολλοί ας πούμε στη γειτονιά που δε λέγαν ότι είμαστε από την Αγία Βαρβάρα. Δεν τολμούσαν να πουν ότι είμαστε από την Αγία Βαρβάρα ή δεν τολμούσαν να πούνε ότι είμαστε από τον Κορυδαλλό γιατί η πρώτη αντίδραση ήτανε “μέσα;”», συμπλήρωσε ο Νίκος Βουρλιώτης.

«Πιστεύω ότι ο ρατσισμός υπάρχει παντού. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ευαισθησία γύρω από αυτό και όλοι μας προσπαθούμε να έχουμε μια διαφορετική σχέση με τα πράγματα, να τα βλέπουμε αλλιώς, να είμαστε πιο κατανοητικοί απέναντι σε μια, σε μια κατάσταση. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο ρατσισμός πολλές φορές υπήρχε και μέσα στα σπίτια. Τέλος πάντων θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά σπίτια με βοηθούς υπηρεσίας, ας πούμε και τα λοιπά, που πηγαίναμε επίσκεψη και βλέπαμε ρατσιστικές συμπεριφορές μέσα σε σπίτια καλών οικογενειών καλών οικογενειών και ευυπόληπτων πολιτών, οι οποίοι συμπεριφέρονταν στην υπηρεσία (σ.σ. με ρατσιστικό τρόπο)», πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη.

Μιλώντας ξανά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Νίκος Βουρλιώτης σημείωσε: «Πείσαμε τις δισκογραφικές από την πρώτη στιγμή. Αρκεί να σας πω ότι το single που κυκλοφόρησε, το “Θέλω να γυρίσω στα παλιά”, κυκλοφόρησε στην αρχή ως ένα promo single το οποίο μοιραζόταν. Αν θυμάστε κάποια εποχή μοίραζαν τα promo από τις δισκογραφικές στα ραδιόφωνα για να παίξουν. Νομίζω ήτανε 4 Αυγούστου όταν βγήκε αυτό το promo και μοιράστηκε στα ραδιόφωνα και σε εκείνη τη φάση η Universal έκανε ανάκληση αδειών μέσα σε τέσσερις ημέρες, τρεις, τέσσερις ημέρες για να επιστρέψουν όλοι, όλα τα στελέχη της δισκογραφικής εταιρείας πίσω από τις διακοπές τους, από τις άδειές τους και να γίνει κανονική κυκλοφορία στο εμπόριο, γιατί έγινε αμέσως χρυσό και στη συνέχεια πλατινένιο.

«Έβαλα (σ.σ. στο Instagram) τη φωτογραφία από το εξώφυλλο, από το κοινό εξώφυλλο που κάναμε τότε στο, στην περιοδεία που κάναμε και στη συνέχεια μπήκε και στο single», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Τέλος, ο Νίκος Βουρλιώτης αναφέρθηκε και στο ντοκιμαντέρ που ετοίμασε για την καριέρα του στο τραγούδι.

«Βγαίνει στις εικοσιπέντε Σεπτεμβρίου το ντοκιμαντέρ μου στους κινηματογράφους. Δεν θα άλλαξα κάτι μετά τον θάνατο του Γιώργου, σε καμία περίπτωση. Τα έχω όλα μέσα. Αισθάνομαι πλήρης με αυτή τη δουλειά. Βέβαια είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας σε μια κινηματογραφική ταινία, σε μια κινηματογραφική παραγωγή, να παρουσιάσουμε τριάντα τρία χρόνια καριέρας, πορείας, διαδρομής, ιδεών, τραγουδιών», είπε χαρακτηριστικά.